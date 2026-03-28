„Wir sind ein offener Haufen! Es macht viel Spaß“

„Wir sind ein offener Haufen, die Zeit miteinander macht extrem viel Spaß“, sagte Marco Friedl nach Österreichs 5:1-Sieg gegen Ghana. Was er und seine Teamkollegen Stefan Posch und Sasa Kalajdzic zum Spiel und zur Situation in der Nationalmannschaft zu sagen hatten, sehen und hören Sie hier im Video (oben).