Wiener Polizei findet vermisstes „G’frast“

Auf Social Media bedankte sich die Freundin der Besitzerin bei der LPD Wien und schrieb über die Katze, die sie selbst liebevoll „The G’frast“ nennt, sie habe schon befürchtet, dass das Tier tot sei. Die Polizei Wien antwortete darauf mit Schmäh: „G’fraster einsammeln können wir. Herzlichen Dank für die nette Rückmeldung!“