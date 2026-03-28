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Happy End für Katze

Wiener Polizei findet vermisstes „G’frast“

Wien
28.03.2026 14:45
Die Polizei half bei der Suche nach „Samy“ tatkräftig mit und das mit Erfolg.
Die Polizei half bei der Suche nach „Samy“ tatkräftig mit und das mit Erfolg.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit einem Happy End ist das Verschwinden von Katze „Samy“ in Wien-Favoriten ausgegangen. Die Besitzerin hatte sich große Sorgen um ihren Liebling gemacht. Umso größer war dann die Erleichterung, als die Katze wieder auftauchte – mithilfe der Polizei Wien.

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Auf Social Media bedankte sich die Freundin der Besitzerin bei der LPD Wien und schrieb über die Katze, die sie selbst liebevoll „The G’frast“ nennt, sie habe schon befürchtet, dass das Tier tot sei. Die Polizei Wien antwortete darauf mit Schmäh: „G’fraster einsammeln können wir. Herzlichen Dank für die nette Rückmeldung!“

Wichtiger Appell an Katzenbesitzer
Die Geschichte ging auf X (Twitter) schnell herum. Gleichzeitig hat die Besitzerin noch einen wichtigen Appell an andere Katzenbesitzer: Tiere chippen lassen – damit vermisste Vierbeiner im Ernstfall schneller nach Hause gebracht werden können.

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