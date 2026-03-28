Sebastian Ofner verliert im Alicante-Halbfinale

Sebastian Ofner ist am Samstag auf dem Weg zu seinem dritten Challenger-Einzel-Titel in diesem Jahr gestoppt worden.
Der topgesetzte Steirer unterlag dem routinierten Spanier Pablo Carreno Busta im Halbfinale des ATP-Challenger100 in Alicante nach zwei Stunden 6:3,3:6,4:6.
Im Ranking verbessert sich Österreichs Nummer 1 aber weiter und schiebt sich in die Top 80. Der 29-jährige Ofner hatte zuletzt in St. Brieuc und Thionville zwei Challenger100-Turniere gewonnen.
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