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Wirbel um Schiri

Zweimal Gelb für Spieler, aber kein Platzverweis?

Fußball International
28.03.2026 14:52
England-Trainer Thomas Tuchel (rechts) konnte seinen Augen nicht trauen.
England-Trainer Thomas Tuchel (rechts) konnte seinen Augen nicht trauen.(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kuriose Szenen im Länderspiel zwischen England und Uruguay. ManUnited-Spieler Manuel Ugarte sieht angeblich zweimal die Gelbe Karte – allerdings kommt es zu keinem Platzverweis. Ist dem deutschen Schiedsrichter Sven Jablonski etwa ein schwerer Fehler unterlaufen?

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In der 70. Spielminute stieg der uruguayische Spieler Manuel Ugarte zu hart gegen England-Star Cole Palmer ein. Kapitän Jose Maria Gimenez beschwerte sich daraufhin beim Spielleiter, dieser zeigte in die Richtung der beiden Teamkollegen und zückte die Gelbe Karte. An wen sie wirklich ging, konnte man nur schwer erkennen, die Fernsehregie blendete jedoch Ugartes Namen ein.

„Schlechter Tag für ihn“
Kurz vor Spielende wird es dann kurios. Der vorbelastete Uruguayer meckert nach einer Schiri-Entscheidung, woraufhin er erneut Gelb sieht. Allerdings stellt ihn der Deutsche nicht vom Platz. Eine Szene, die auch England-Trainer Thomas Tuchel verwirrte. „Ich fand, das war überhaupt keine gute Leistung“, kritisierte er seinen Landsmann. „Es gab Diskussionen darüber, dass ein Spieler in einem Spiel zwei Gelbe Karten bekommt, aber nicht vom Platz gestellt wurde. Ein schlechter Tag für ihn.“

Manuel Ugarte (rechts)
Manuel Ugarte (rechts)(Bild: AP/Alastair Grant)

Karte zurückgenommen?
Auch bei manchen Spielern sorgte der Schiedsrichter für Verwirrung. England-Verteidiger Harry Maguire erklärte: „Uns wurde mitgeteilt, dass Ugarte zwei Gelbe Karten gezeigt wurden und die zweite davon zurückgenommen wurde, was für uns neu ist.“ Allerdings änderte sich auch diese Aussage nach Spielende. Dann hieß es nämlich von Seite der Offiziellen, dass die erste Gelbe Karte nie an Ugarte gegangen sei. Demnach hätte der ManUnited-Mann allerdings statt zwei Gelben Karten gar keine erhalten.

Josip Simunic sorgte bei der WM 2006 für Schlagzeilen.
Josip Simunic sorgte bei der WM 2006 für Schlagzeilen.(Bild: EPA/Bernd Weissbrod)

Ähnliche Situation bei WM 2006
Die Situation erinnert an den berühmten Fauxpas bei der WM 2006. Dort sah Kroatien-Verteidiger Josip Simunic beim Gruppenspiel gegen Australien gleich dreimal den gelben Karton. Der englische Schiedsrichter Graham Poll übersah beim zweiten Vergehen, dass der Spieler bereits vorgewarnt war. Beim dritten Mal flog er dann doch noch vom Platz.

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