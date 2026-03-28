Zweimal Gelb für Spieler, aber kein Platzverweis?

„Schlechter Tag für ihn“

Kurz vor Spielende wird es dann kurios. Der vorbelastete Uruguayer meckert nach einer Schiri-Entscheidung, woraufhin er erneut Gelb sieht. Allerdings stellt ihn der Deutsche nicht vom Platz. Eine Szene, die auch England-Trainer Thomas Tuchel verwirrte. „Ich fand, das war überhaupt keine gute Leistung“, kritisierte er seinen Landsmann. „Es gab Diskussionen darüber, dass ein Spieler in einem Spiel zwei Gelbe Karten bekommt, aber nicht vom Platz gestellt wurde. Ein schlechter Tag für ihn.“