Leclerc wütet am Teamfunk: „Ein verdammter Witz“

„Ganz ehrlich, ich kann dieses Qualifying nicht ausstehen. Es ist ein verdammter Witz“, beschwerte sich Leclerc am Weg in die Boxengasse. Grund dafür seien die neuen Motoren und Energiereserven, die den Fahrern nicht mehr erlauben, die maximale Geschwindigkeit aus den Boliden herauszuholen. „Ich bin in den Kurven schneller, trete früher aufs Gas und verliere wieder alles auf den Geraden“, zeigte sich der 28-Jährige frustriert.