Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsche sägt am Thron

RTL? Super-G? Aicher zwingt Shiffrin zum Handeln

Ski Alpin
26.03.2026 06:21
Mit 87 Punkten Vorsprung konnte sich Shiffrin (r.) letztlich gegen Aicher (l.) durchsetzen.
Mit 87 Punkten Vorsprung konnte sich Shiffrin (r.) letztlich gegen Aicher (l.) durchsetzen.(Bild: AP/Marco Trovati)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bis zum letzten Rennen der Saison blieb es spannend, am Ende war es schließlich Mikaela Shiffrin, die mit einem Vorsprung von 87 Punkten auf ihre Verfolgerin Emma Aicher die große Kristallkugel erobern konnte. Doch um auch kommende Saison die Oberhand zu behalten, wird die US-Amerikanerin wohl ihr Disziplinen-Repertoire erweitern und ihre Ausbeute im Riesenslalom maximieren müssen ...

0 Kommentare

Ski-Queen Mikaela Shiffrin ist auf den Weltcup-Thron zurückgekehrt, doch mit Emma Aicher hat sich eine ernsthafte Rivalin für die Zukunft in Position gebracht. Die Saison der deutschen Senkrechtstarterin hat bei der erfolgreichsten Skifahrerin aller Zeiten mächtig Eindruck hinterlassen. „Wenn ich sie diese Saison gesehen habe, war ich immer inspiriert, wie sie solche Momente angeht“, sagte Shiffrin über Aicher.

„Coole Herangehensweise“
Shiffrin meinte damit Aichers lockere Art und ihr Mantra, einfach nur gutes Skifahren zu zeigen. „Das ist eine coole Herangehensweise“, sagte Shiffrin nach dem Gewinn ihres sechsten Gesamtweltcupsieges anerkennend auf ServusTV über ihre Rivalin. „Sie ist eine wirklich coole, junge Frau, eine coole Sportlerin und eine coole Person.“

Mikaela Shiffrin (m.) gewann die große Kristallkugel vor Emma Aicher (l.) und Camille Rast (r.).
Mikaela Shiffrin (m.) gewann die große Kristallkugel vor Emma Aicher (l.) und Camille Rast (r.).(Bild: GEPA)

Obwohl es für die Allrounderin, die 13 Rennen mehr als Shiffrin bestritt, zum ganz großen Coup gerade nicht reichte, lieferte die erst 22-Jährige mehr als nur einen Fingerzeig für die Zukunft. Ihr im engen Saisonfinale oft wiederholtes Credo will Aicher auch für die kommende Saison beibehalten, um Shiffrin künftig so zu stressen wie in den vergangenen Tagen in Norwegen. „Jetzt kann ich ja weiterarbeiten, und hoffentlich kann ich sie nächste Saison von Anfang an ein bisschen nerven“, sagte Aicher im ORF. Ob der Gesamtweltcup 2026/27 ihr dezidiertes Ziel sei? „Dazu sage ich jetzt nichts.“

Aicher beeindruckt mit „skandinavischer Ruhe“
Setzt sich die sportliche Entwicklung der in Schweden aufgewachsenen Aicher wie zu erwarten fort, wird Shiffrin auch im Riesentorlauf wieder größere Punkte machen müssen. Vielleicht wird die 110-fache Weltcupsiegerin auch wieder öfter im Super-G zu sehen sein. Dieses Mal reichte es zum sechsten Gesamtweltcup-Sieg, weil die US-Amerikanerin im Slalom überragend agierte und mehr als zwei Drittel ihrer Punkte dort einfuhr. Aicher hingegen verpasste etliche Punkte wegen Hundertstelpech, und auch einige Ausfälle waren dabei.

Andreas Puelacher
Andreas Puelacher(Bild: Andreas Tröster)

„Sie hat sich skitechnisch richtig gut entwickelt“, lobte Andreas Puelacher, der österreichische Cheftrainer der deutschen Ski-Frauen, seinen Schützling. „Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Erfahrung auf der Speedseite. Im Super-G sind es zu viele Ausfälle.“ Aicher sei sehr fleißig, lernwillig und mit einer besonderen Begabung ausgestattet, erklärte Puelacher: „Ihr Kopf ist ihre größte Stärke, diese skandinavische Ruhe ist Goldes wert.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
26.03.2026 06:21
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Mikaela Shiffrin
RTLServusTV
Kristallkugel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
129.398 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
120.604 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Oberösterreich
Eurothermen droht ein Ende der Erfolgsgeschichte
101.800 mal gelesen
Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) ist politisch für die Eurothermen ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1832 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1509 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1337 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Mehr Ski Alpin
Deutsche sägt am Thron
RTL? Super-G? Aicher zwingt Shiffrin zum Handeln
Ausbeute verdoppelt
So gut war der ÖSV seit Hirscher-Aus nicht mehr
Im ORF ganz normal
„Ist verboten!“ ZDF stoppt Interview mit Straßer
Mika als Inspiration
Kilde schwärmt: „Sie war richtig nervös, aber …“
Trotz Ausfall-Drama
Ergreifend! Braathen umarmt Kumpel McGrath im Ziel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf