RTL? Super-G? Aicher zwingt Shiffrin zum Handeln

Obwohl es für die Allrounderin, die 13 Rennen mehr als Shiffrin bestritt, zum ganz großen Coup gerade nicht reichte, lieferte die erst 22-Jährige mehr als nur einen Fingerzeig für die Zukunft. Ihr im engen Saisonfinale oft wiederholtes Credo will Aicher auch für die kommende Saison beibehalten, um Shiffrin künftig so zu stressen wie in den vergangenen Tagen in Norwegen. „Jetzt kann ich ja weiterarbeiten, und hoffentlich kann ich sie nächste Saison von Anfang an ein bisschen nerven“, sagte Aicher im ORF. Ob der Gesamtweltcup 2026/27 ihr dezidiertes Ziel sei? „Dazu sage ich jetzt nichts.“