Horror-Sturz überschattet Flug-Auftakt in Planica!

Ins nahegelegene Krankenhaus Jesenice abtransportiert

Rettungskräfte waren im Anschluss schnell bei Heberle, um an Ort und Stelle Erste Hilfe zu leisten. Nach einigen Minuten wurde der junge Slowene mit einem Rettungsschlitten aus dem Schanzenbereich fortgebracht und zur weiteren Behandlung bzw. zu weiteren Untersuchungen ins nahegelegene Krankenhaus Jesenice abtransportiert.