Horror-Sturz überschattet Flug-Auftakt in Planica!

Ein Horror-Unfall hat den Auftakt ins Weltcup-Finale der Skispringer im slowenischen Planica überschattet: Lokalmatador Nik Heberle ist beim traditionellen „Einfliegen“ vor den Bewerben schwer gestürzt!
Der 21-Jährige verlor bald nach dem Absprung die Kontrolle über seinen „Flug“ und donnerte heftig auf den Aufsprunghügel. Von dem Aufprall zumindest schwer benommen, schlitterte er schließlich unendlich lang erscheinende Sekunden den Hang hinunter, sich dabei mehrfach überschlagend, bis er regungslos im Auslauf liegenblieb.
Ins nahegelegene Krankenhaus Jesenice abtransportiert
Rettungskräfte waren im Anschluss schnell bei Heberle, um an Ort und Stelle Erste Hilfe zu leisten. Nach einigen Minuten wurde der junge Slowene mit einem Rettungsschlitten aus dem Schanzenbereich fortgebracht und zur weiteren Behandlung bzw. zu weiteren Untersuchungen ins nahegelegene Krankenhaus Jesenice abtransportiert.
CT-Untersuchungen von Kopf und Wirbelsäule
Laut slowenischen Medien war Heberle spätestens zum Zeitpunkt der Abfahrt ins Spital wieder bei Bewusstsein, zudem habe er gemäß ersten CT-Untersuchungen von Kopf und Wirbelsäule auch keine schweren Verletzungen erlitten. Er bleibt allerdings zumindest über Nacht im Krankenhaus.
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