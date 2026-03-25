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Niederlagen für Kasper und Rossi

Eishockey
25.03.2026 10:23
Marco Kasper (li.)
Marco Kasper (li.)(Bild: AP/Paul Sancya)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die österreichischen Stürmer Marco Kasper und Marco Rossi sind am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ohne Erfolgserlebnisse geblieben. Die Detroit Red Wings unterlagen mit Kasper zu Hause den Ottawa Senators 2:3 und haben damit den Sprung zurück in die Play-off-Ränge verpasst. Die Vancouver Canucks, das einzige Team, das keine Chance mehr auf das Play-off hat, verloren mit Rossi das Heimspiel gegen die Anaheim Ducks 3:5.

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  Im Duell mit einem direkten Konkurrenten um einen der acht Plätze für die K.o.-Runde in der Eastern Conference gerieten die Red Wings bis zur 32. Minute mit 0:3 in Rückstand. Treffer von Dominik Shine (35.) und Kapitän Dylan Larkin (45.), der nach einer Verletzungspause von sieben Spielen sein Comeback gab, reichten nicht zur Wende. Detroit hat fünf der jüngsten sieben Spiele verloren und fiel elf Partien vor Ende des Grunddurchgangs hinter die Senators zurück.

Meilensteine für McDavid
Gleich zwei Meilensteine erreichte Stürmerstar Connor McDavid. Beim 5:2-Erfolg seiner Edmonton Oilers gegen Utah Mammoth erzielte der 29-jährige Kanadier sein 400. Tor im Grunddurchgang und erreichte 1.200 Scorerpunkte. McDavid benötigte dafür 784 Spiele, schneller auf 1.200 Punkte sind nur Wayne Gretzky (504 Spiele) und Mario Lemieux (593) gekommen.

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