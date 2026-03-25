Niederlagen für Kasper und Rossi

Im Duell mit einem direkten Konkurrenten um einen der acht Plätze für die K.o.-Runde in der Eastern Conference gerieten die Red Wings bis zur 32. Minute mit 0:3 in Rückstand. Treffer von Dominik Shine (35.) und Kapitän Dylan Larkin (45.), der nach einer Verletzungspause von sieben Spielen sein Comeback gab, reichten nicht zur Wende. Detroit hat fünf der jüngsten sieben Spiele verloren und fiel elf Partien vor Ende des Grunddurchgangs hinter die Senators zurück.