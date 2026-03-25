Wie Hotelier Betrug mit Pelz und Gold verhinderte

Ihre Masche ist bekannt: Sie versprechen für glänzendes Gold und alten Pelz viel Geld, locken so vor allem ältere Menschen zu Verkaufsveranstaltungen. In Gmunden (OÖ) konnte ein derartiger Betrug jetzt im letzten Moment verhindert werden. Wie das dem Hotelier Michael Nöstlinger gelungen ist, erzählte er der „Krone“.
„Wir bezahlen bis zu 15.000 Euro für Ihren Pelz!“ – Es sind unglaublich verlockende Angebote wie dieses, auf die vor allem ältere Menschen hereinfallen – allerdings nicht in Gmunden, wo diese Woche von Montag bis Freitag im renommierten Hotel Schwan eine Ankaufsaktion geplant war. Per Flugblatt informierte eine der Polizei bekannte Truppe, dass sie Pelze, Nerze, Bruch-, Zahn- und Altgold sowie Uhren oder Silberbesteck gegen bares Geld ankauft.
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