Selbst Diego Maradona prallte am „Eisenfuß“ ab

Der seinen zweiten „Kosenamen“ neben insgesamt 72 gelben, vor allem den beiden gelb- und acht glatt-roten Karten seiner kurzen Laufbahn zu verdanken hat. „Es gab eine Phase, da waren die Schiris, auch wegen den Medien, richtig hinter mir her. Beim ersten Zweikampf mit einem Spieler hab ich sofort eine Verwarnung gesehen. Wobei, einen zweiten hat’s meistens eh nicht mehr gegeben“, lacht Pecl, 1987 und 1988 österreichischer Meister.