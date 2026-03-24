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Premieren, neue Chefs und Kämpfe um die WM

Fußball International
24.03.2026 07:30
Filip Rozga (r.) kämpft mit Polen um ein WM-Ticket.
Filip Rozga (r.) kämpft mit Polen um ein WM-Ticket.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Pause in der Fußball-Bundesliga – das bedeutet auch Vorhang auf für die Nationalspieler. Ein Gros verlässt in diesen Tagen das Sturm-Trainingszentrum in Graz-Messendorf, bricht teils zu Premieren für die jeweilige Nation auf. Diese Spieler stellen die steirischen Bundesligisten.

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Während das ÖFB-A-Team gegen Ghana und Südkorea für die Fußball-WM testet, sind auch etliche Spieler der steirischen Bundesligisten in der Länderspielpause im Einsatz: Sturms Filip Rozga wurde an der Seite von Superstar Lewandowski in Polens A-Team einberufen, trifft Donnerstag in der WM-Quali im Halbfinale daheim auf Albanien. Bei einem Sieg ginge es Dienstag gegen die Ukraine oder Schweden um den Sprung zur WM-Endrunde.

Emir Karic ist nur auf Abruf in Bosniens Kader, der erst in Wales und bei einem Sieg dann gegen den Sieger aus Italien/Nordirland um die WM kämpft. Jusuf Gazibegovic wurde nach Verletzung nicht einberufen, Arjan Malic spielt im U21-Team.

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Gizo Mamageishvili feiert am Donnerstag an der Seite von Otar Kiteishvili Debüt für Georgiens A-Team – pikant: Gegner ist das Team von Israel, das nur 880 Kilometer entfernt von Tiflis im Iran Krieg führt.

Jon Gorenc Stankovic spielt am 31. März erstmals für Sloweniens neuen Teamchef Bostjan Cesar (der Matjaz Kek beerbte) in Montenegro. Ryan Fosso, der im Nachwuchs für die Schweiz gespielt hatte, debütiert nach dem Nationenwechsel für Kamerun in Sydney gegen WM-Starter Australien (mit GAK-Legionär Jacob Italiano). Jeyland Mitchell spielt Freitag für Costa Rica erstmals unter dem argentinischen Neo-Teamchef Fernando Batista gegen Österreichs WM-Gegner Jordanien. Das Match wurde in die Türkei verlegt.

GAK-Stabilisator Mathias Olesen (r.) will seine starke Form mit zum Team von Luxemburg nehmen.
GAK-Stabilisator Mathias Olesen (r.) will seine starke Form mit zum Team von Luxemburg nehmen.(Bild: GEPA)

GAK-Mittelfeldmann Mathias Olesen kämpft mit Luxemburg in zwei Partien gegen Malta um den Verbleib in der Nations League C. Im U21-Teameinsatz sind die Sturm-Junioren: Matteo Bignetti und Jacob Hödl proben mit dem ÖFB-U21-Team Samstag in Belgien, danach am 31. März gegen Weißrussland in Ried. Hartbergs Dominik Vincze muss nach befürchtetem Bänderriss wohl absagen. Für ihn stünden seine Vereinskollegen Konstantin Schopp und Luca Pazourek auf Abruf bereit.

Kristijan Bendra wurde in Sloweniens U21 berufen, Sturms U17-Vize-Weltmeister Lukas Weinhandl wurde für das ÖFB-U19-Team nominiert.

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