Premieren, neue Chefs und Kämpfe um die WM

Während das ÖFB-A-Team gegen Ghana und Südkorea für die Fußball-WM testet, sind auch etliche Spieler der steirischen Bundesligisten in der Länderspielpause im Einsatz: Sturms Filip Rozga wurde an der Seite von Superstar Lewandowski in Polens A-Team einberufen, trifft Donnerstag in der WM-Quali im Halbfinale daheim auf Albanien. Bei einem Sieg ginge es Dienstag gegen die Ukraine oder Schweden um den Sprung zur WM-Endrunde.