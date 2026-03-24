Gelb-Rot-Fußball-Talk

Wien jagt Graz: Der Titelkampf spitzt sich zu

Gelb-Rot – Der Fußball-Talk
24.03.2026 10:35
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Der ehemalige österreichische Nationalspieler Robert Pecl nimmt diese Woche bei „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ Platz. Im Fokus steht der spannende Titelkampf in der heimischen Fußball-Bundesliga. Außerdem werden das Nationalteam und die bevorstehenden Testspiele gegen Ghana und Südkorea thematisiert. 

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