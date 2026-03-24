Wien jagt Graz: Der Titelkampf spitzt sich zu

Der ehemalige österreichische Nationalspieler Robert Pecl nimmt diese Woche bei „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ Platz. Im Fokus steht der spannende Titelkampf in der heimischen Fußball-Bundesliga. Außerdem werden das Nationalteam und die bevorstehenden Testspiele gegen Ghana und Südkorea thematisiert.