„Rechts und Links entfernen sich voneinander“

Heute wählte die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Deshalb wollen wir den Kommentar von Leser „ungultigerbenutzername“ zur aktuellen Debatte rund um Hass im Netz und zunehmende Online-Radikalisierung hervorheben.
Die Zahlen aus der Steiermark zeigen: Hetze, Beleidigungen und extremistische Inhalte verbreiten sich schneller denn je. Befeuert wird das durch soziale Medien und neue Technologien: Jeder kann mithilfe von KI in Minuten ein Video erstellen – inklusive Schnitt, Ton und passender Hintergrundbotschaft. Besonders alarmierend: Immer mehr Jugendliche sind anfällig dafür und geraten in diese Spirale. Dahinter stehen zunehmend organisierte Gruppen, die gezielt metapolitische Inhalte über Smartphones in die Köpfe junger Nutzer senden. Was harmlos beginnt, etwa mit einem Video eines traditionellen Familienbildes, kann im Sog des Algorithmus rasch in rechtsextreme oder sogar nationalsozialistische Inhalte führen. Aber auch Propaganda staatlicher Akteure wie Russland oder fundamentalistischer Gruppierungen wie der IS stellt eine Gefahr dar.
Forderungen nach strengeren Gesetzen und mehr Verantwortung der Plattformen werden immer lauter. Aber die Verantwortung liegt auch auf Seiten der Nutzer: Bessere Medienkompetenz muss her. „Krone“-Leser ungultigerbenutzername benennt ein Problem, das viele kennen: Wer nur noch sieht, was er ohnehin zu wissen meint, verliert den Blick für das Ganze. Zunehmend schotten uns Algorithmen hermetisch in Echokammern ab. Der Kontakt zu der anderen Seite erfolgt, wenn überhaupt, nur noch im pöbelnden Poltern über Gräben, die immer tiefer werden.
Wie erleben Sie das selbst? Begegnen Ihnen online noch andere Perspektiven oder vor allem die eigene? Und was könnte helfen, damit Diskussion wieder möglich wird, ohne sofort zu eskalieren?
Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, „Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!
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