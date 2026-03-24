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Kommentar des Tages

„Rechts und Links entfernen sich voneinander“

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24.03.2026 09:00
Das Jahr 2026: Statt fliegender Autos bekommen wir KI-generierte Massenpropaganda frei Haus aufs ...
Das Jahr 2026: Statt fliegender Autos bekommen wir KI-generierte Massenpropaganda frei Haus aufs Smartphone.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Heute wählte die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Deshalb wollen wir den Kommentar von Leser „ungultigerbenutzername“ zur aktuellen Debatte rund um Hass im Netz und zunehmende Online-Radikalisierung hervorheben.

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Die Zahlen aus der Steiermark zeigen: Hetze, Beleidigungen und extremistische Inhalte verbreiten sich schneller denn je. Befeuert wird das durch soziale Medien und neue Technologien: Jeder kann mithilfe von KI in Minuten ein Video erstellen – inklusive Schnitt, Ton und passender Hintergrundbotschaft. Besonders alarmierend: Immer mehr Jugendliche sind anfällig dafür und geraten in diese Spirale. Dahinter stehen zunehmend organisierte Gruppen, die gezielt metapolitische Inhalte über Smartphones in die Köpfe junger Nutzer senden. Was harmlos beginnt, etwa mit einem Video eines traditionellen Familienbildes, kann im Sog des Algorithmus rasch in rechtsextreme oder sogar nationalsozialistische Inhalte führen. Aber auch Propaganda staatlicher Akteure wie Russland oder fundamentalistischer Gruppierungen wie der IS stellt eine Gefahr dar.

Forderungen nach strengeren Gesetzen und mehr Verantwortung der Plattformen werden immer lauter. Aber die Verantwortung liegt auch auf Seiten der Nutzer: Bessere Medienkompetenz muss her. „Krone“-Leser ungultigerbenutzername benennt ein Problem, das viele kennen: Wer nur noch sieht, was er ohnehin zu wissen meint, verliert den Blick für das Ganze. Zunehmend schotten uns Algorithmen hermetisch in Echokammern ab. Der Kontakt zu der anderen Seite erfolgt, wenn überhaupt, nur noch im pöbelnden Poltern über Gräben, die immer tiefer werden.

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ungultigerbenutzername
Das eigentliche Problem ist, dass sich beide Seiten immer weiter voneinander entfernen. Zu einem riesengroßen Teil ist da mit Sicherheit das Internet bzw. Social Media schuld.
Durch den Algorithmus wird den Menschen nur noch eine unglaublich einseitige Berichterstattung zur Verfügung gestellt. Ungefähr nach dem Prinzip: Ich schau mir ein Hundevideo an, also bekomm ich jetzt nur noch Hundevideos vorgeschlagen. Dabei wäre differenzierte Information so unglaublich wichtig für die Bildung einer Meinung.

So rutschen die Leute entweder in die rechte Schiene und sehen nur noch, wie schlecht die Linken doch sind... oooder sie rutschen in die linke Schiene und sehen nur noch, wie schlecht doch die rechten sind.

Sehr erschwerend kommt dazu, dass heutzutage keine anderen Meinungen mehr geduldet werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dadurch verlernt wurde.

Wenn hier nicht bald mal was gemacht wird, sehe ich da keinen Weg mehr, dass beide Gruppen wieder mehr zueinander finden.
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Wie erleben Sie das selbst? Begegnen Ihnen online noch andere Perspektiven  oder vor allem die eigene? Und was könnte helfen, damit Diskussion wieder möglich wird, ohne sofort zu eskalieren?

Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!

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