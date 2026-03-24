„Seer-Ende war krasser Einschnitt für uns alle“

Viele Jahre lang war Sabine „Sassy“ Holzinger eine prägende Stimme der Erfolgsband „Die Seer“. Nach dem Abschied der Mundart-Formation geht sie nun solo ihren Weg – und das höchst erfolgreich: 2026 war die Sängerin sogar für einen „Amadeus Music Award“ nominiert. Mit krone.tv sprach sie über die Zeit mit den „Seern“ und die Anfänge ihrer Solokarriere.