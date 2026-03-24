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Frage des Tages

3 Wochen ohne Smartphone: Würden Sie mitmachen?

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24.03.2026 13:05
Viele Schüler in Österreich verzichten gemeinsam für drei Wochen auf ihr Smartphone.
Viele Schüler in Österreich verzichten gemeinsam für drei Wochen auf ihr Smartphone.(Bild: Xavier Lorenzo – stock.adobe.com)
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Von Community

72.000 Schüler verzichteten für drei Wochen auf ihr Smartphone. Sie berichteten von besserem Schlaf und mehr Zeit für Freunde und Hobbys, vermissten allerdings Social-Media-Apps wie TikTok, Instagram und Snapchat. Unsere Frage des Tages vom 24. März lautet: „Drei Wochen Smartphone-Fasten für Jugendliche: Würden auch Sie mitmachen?“

0 Kommentare

Was halten Sie vom „Handy-Fasten“ für drei Wochen? Haben Sie in Ihrem Umfeld schon problematisches Verhalten von Kindern und Jugendlichen wahrgenommen, die zu viel Zeit mit dem Smartphone verbringen? Können solche Versuche hier für eine Verbesserung sorgen? Was halten Sie generell von Smartphones und ab welchem Alter würden Sie Ihren Kindern den Umgang damit erlauben? Wie würde es Ihnen bei diesem Versuch ergehen?

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