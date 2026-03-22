Die angespannte Budgetlage sorgt derzeit auch in Österreich für intensive Diskussionen. Gleichzeitig steht die Zukunft der Luftraumüberwachung im Raum, da über eine mögliche Nachfolge für die bestehenden Abfangjäger nachgedacht wird. Vor diesem Hintergrund wird zunehmend die Frage gestellt, ob sich der Staat eine solche Investition leisten kann. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Trotz Budget-Notstand: Soll der Staat neue Abfangjäger kaufen?“
Wäre die Anschaffung neuer Jets ein notwendiger Schritt, um die Sicherheit des Landes langfristig zu gewährleisten, oder ein finanziell nicht vertretbarer Aufwand in Zeiten knapper Kassen? Könnten Investitionen in die Verteidigung sinnvoll sein, um bestehende Lücken zu schließen, oder sollten die Mittel eher in andere Bereiche fließen? Wie beurteilen Sie diese Frage: als unverzichtbare Maßnahme für die nationale Sicherheit oder als falsche Priorität angesichts der aktuellen Budgetlage?
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