Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Soll der Staat neue Abfangjäger kaufen?

Community
22.03.2026 13:49
Soll Österreich tatsächlich aufrüsten?
Soll Österreich tatsächlich aufrüsten?(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Die angespannte Budgetlage sorgt derzeit auch in Österreich für intensive Diskussionen. Gleichzeitig steht die Zukunft der Luftraumüberwachung im Raum, da über eine mögliche Nachfolge für die bestehenden Abfangjäger nachgedacht wird. Vor diesem Hintergrund wird zunehmend die Frage gestellt, ob sich der Staat eine solche Investition leisten kann. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Trotz Budget-Notstand: Soll der Staat neue Abfangjäger kaufen?“

0 Kommentare

Wäre die Anschaffung neuer Jets ein notwendiger Schritt, um die Sicherheit des Landes langfristig zu gewährleisten, oder ein finanziell nicht vertretbarer Aufwand in Zeiten knapper Kassen? Könnten Investitionen in die Verteidigung sinnvoll sein, um bestehende Lücken zu schließen, oder sollten die Mittel eher in andere Bereiche fließen? Wie beurteilen Sie diese Frage: als unverzichtbare Maßnahme für die nationale Sicherheit oder als falsche Priorität angesichts der aktuellen Budgetlage?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
22.03.2026 13:49
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
95.259 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
92.352 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
90.467 mal gelesen
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3248 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1865 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1775 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Wo hat Österreich wirklich einen Sparkurs nötig?
Forenecho zur FPÖ
„Kindergartenpolitik“ oder „Nägel mit Köpfen“?
Frage des Tages
Trotz Sparpaket: Mehr Geld für Familien?
Welcher ist der beste?
Diese Witze machen Chuck Norris unsterblich!
Frage des Tages
Werbepausen bei Fußball-WM: Eine gute Idee?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf