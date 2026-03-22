Die angespannte Budgetlage sorgt derzeit auch in Österreich für intensive Diskussionen. Gleichzeitig steht die Zukunft der Luftraumüberwachung im Raum, da über eine mögliche Nachfolge für die bestehenden Abfangjäger nachgedacht wird. Vor diesem Hintergrund wird zunehmend die Frage gestellt, ob sich der Staat eine solche Investition leisten kann. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Trotz Budget-Notstand: Soll der Staat neue Abfangjäger kaufen?“