Italienischer Liedermacher Gino Paoli gestorben

In den 1960er Jahren erlebte Paoli seinen größten Erfolg

In den 1960er Jahren erlebte Paoli seinen größten Erfolg, insbesondere 1963 mit „Sapore di sale“. Er arbeitete mit der Sängerin Ornella Vanoni zusammen, mit der er eine Liebesbeziehung hatte. Doch der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten: Paoli begann mit Alkoholproblemen zu kämpfen, und im selben Jahr versuchte er, seinem Leben ein Ende zu setzen, indem er sich in die Brust schoss. Er überlebte dem Suizidversuch. Ihm blieb die Kugel im Herzen, da eine Operation zu riskant gewesen wäre.