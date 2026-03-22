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Nach Aicher-Interview

„Fragst sie fünf Tage!“ Schmidhofer rügt Pariasek

Ski Alpin
22.03.2026 15:12
Nicole Schmidhofer (links) redete Rainer Pariasek nach einem Interview mit Emma Aicher ins ...
Nicole Schmidhofer (links) redete Rainer Pariasek nach einem Interview mit Emma Aicher ins Gewissen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Du fragst sie schon fünf Tage lang“, hat Ex-Skirennläuferin Nicole Schmidhofer ihren Konterpart, ORF-Kultmoderator Rainer Pariasek, nach dessen Interview mit Emma Aicher gerügt. Auslöser waren die anhaltenden Fragen nach dem Kampf um den Gesamtweltcup, auf die die Deutsche am Sonntag auch genervt reagiert hatte. 

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„Emma, hätten Sie sich vielleicht erhofft, dass es in der Abfahrt und im Super-G ein paar mehr Punkte gibt“, wollte Pariasek von Aicher am Sonntag im Zielraum wissen. „Wegen was?“, entgegnete die Deutsche sichtlich genervt. „Wegen des Gesamtweltcups“, hakte der ORF-Moderator nach. „Es bringt mir nichts, wenn ich über diese Punkte nachdenke“, blockte die Athletin schließlich mit einem Kopfschütteln ab.

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Pariasek hingegen kassierte für diese Fragen anschließend noch eine Ansage von Schmidhofer. Die ehemalige ÖSV-Athletin erklärte dem 61-Jährigen, dass er die ständigen Fragen nach verpassten Punkten im Gesamtweltcup lassen solle. „Du sagst mir: 'die arme Emma'. Aber ich muss die Frage doch stellen“, verteidigte sich der ORF-Kultmoderator. 

Rainer Pariasek
Rainer Pariasek(Bild: GEPA)

„Sie hat damit ja recht!“
Von Schmidhofer kassierte er dafür gleich die nächste Ansage: „Du fragst sie aber schon fünf Tage lang! Und sie sagt dir immer, dass das Einzige, was sie tun und machen kann, gut Skifahren ist – damit die Punkte kommen. Sie hat damit ja recht!“ 

Es helfe Aicher schließlich nicht, wenn sie in der Früh aufstehe und dauernd über den Gesamtweltcup nachdenke, so Schmidhofer. „Aber wenn man die Chance auf die große Kugel noch hat, dann muss man nach dem Rennen fragen“, entgegnete Pariasek erneut. „Ja, eh“, so die Ex-ÖSV-Athletin, aber man sehe es ja an den Augen von Aicher, wie sehr das Thema doch an ihr nagen würde. 

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