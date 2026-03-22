„Fragst sie fünf Tage!“ Schmidhofer rügt Pariasek

Es helfe Aicher schließlich nicht, wenn sie in der Früh aufstehe und dauernd über den Gesamtweltcup nachdenke, so Schmidhofer. „Aber wenn man die Chance auf die große Kugel noch hat, dann muss man nach dem Rennen fragen“, entgegnete Pariasek erneut. „Ja, eh“, so die Ex-ÖSV-Athletin, aber man sehe es ja an den Augen von Aicher, wie sehr das Thema doch an ihr nagen würde.