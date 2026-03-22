„Wenn ich nächsten Stein ins Rollen bringe …“

„Ich will nicht sudern“

Im Rennen selbst lief für die Steirerin nicht alles nach Plan – wenngleich sie noch auf dem fünften Rang landete. Mit den Schneeverhältnissen beim Saisonfinale in Norwegen zeigte sich Hütter aber nicht zufrieden: „Ich will nicht sudern, aber ich mag diesen Schnee einfach nicht.“ Sie habe mit den Bedingungen große Schwierigkeiten, so die ÖSV-Athletin. Das Resultat im Super-G würde passen, sei „nicht schlecht, aber halt auch nicht gut.“