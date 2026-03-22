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Was fordert Hütter?

„Wenn ich nächsten Stein ins Rollen bringe …“

Ski Alpin
22.03.2026 11:55
Setzt Cornelia Hütter ihre Ski-Karriere fort?
Setzt Cornelia Hütter ihre Ski-Karriere fort?(Bild: GEPA)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Hat Cornelia Hütter auch Bedingungen für eine Fortsetzung ihrer Ski-Karriere? Auf diese Frage gab die ÖSV-Athletin nach dem Super-G am Sonntag eine Antwort. „Wenn ich jetzt den nächsten Stein ins Rollen bringe, ...“, grinst Hütter und relativiert dann aber: „Ich habe nichts Punktuelles, wo ich sage, davon hängt meine Karriere jetzt ab.“ 

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„Wenn ich jetzt den nächsten Stein ins Rollen bringe, mit gewissen Aussagen im Interview ...“, grinste Hütter im Zielraum von Kvitfjell im ORF-Interview und nahm damit Bezug auf die Forderung, die Vincent Kriechmayr am Samstag in Richtung ÖSV gestellt hatte. 

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 „Sicher hat man Sachen, die man gerne haben möchte und Anforderungen, die man als routinierter Athlet stellen darf“, so Hütter, die für sich selbst aber relativierte: „Aber ich habe nichts Punktuelles, wo ich sage, davon hängt meine Karriere jetzt ab.“ Sie könne nicht so viele Jahre von einer Entscheidung abhängig machen. Eine Fortsetzung ihrer Karriere ließ sie aber weiter offen. 

„Ich will nicht sudern“
Im Rennen selbst lief für die Steirerin nicht alles nach Plan – wenngleich sie noch auf dem fünften Rang landete. Mit den Schneeverhältnissen beim Saisonfinale in Norwegen zeigte sich Hütter aber nicht zufrieden: „Ich will nicht sudern, aber ich mag diesen Schnee einfach nicht.“ Sie habe mit den Bedingungen große Schwierigkeiten, so die ÖSV-Athletin. Das Resultat im Super-G würde passen, sei „nicht schlecht, aber halt auch nicht gut.“ 

„Es ist wie mit Sommerreifen im Winter“, zog Hütter einen Vergleich. Man habe keinen Gegendruck und keinen Halt. „Ich probiere immer alles, aber es liegt mir einfach nicht so.“ Mit der Saison generell zeigte sich die 33-Jährige aber zufrieden. 

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