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Reanimation erfolglos

Skifahrer prallte gegen Schneelanze und verstarb

Tirol
22.03.2026 10:16
Symbolbild
Symbolbild(Bild: photalo/stock.adobe.com, Symbolbild)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Schrecklicher Unfall am Samstag im Skigebiet Fiss (Tiroler Bezirk Landeck)! Ein Niederländer (25) prallte gegen eine gepolsterte Schneelanze am Pistenrand. Nachkommende Skifahrer leisteten Erste Hilfe und begannen mit der Reanimation. Der Mann starb jedoch noch an der Unfallstelle.

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Der 25-jährige Niederländer war mit seinen Skiern am Samstag gegen 12.45 Uhr im Skigebiet Fiss auf der rot markierten Piste Nr. 60 „Kernbodenabfahrt“ unterwegs. Dort soll er nach Angaben der Polizei in leicht gebückter Schusshaltung geradeaus über einen Steilhang gefahren sein.

Am Ende des Hanges verläuft die Piste trichterartig zusammen und führt über eine leichte Geländekuppe. „Unmittelbar davor führte der Mann noch ein Überholmanöver an einem anderen Skifahrer durch“, schildert die Polizei.

Skifahrer blieb liegen, Reanimation eingeleitet
Gleich danach prallte der 25-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen eine gepolsterte Schneelanze am Pistenrand. Er blieb zunächst bewusstlos auf der Piste liegen. Nachkommende Skifahrer leisteten sofort Erste Hilfe und begannen den Mann zu reanimieren. 

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Gleichzeitig wurde der Notruf abgesetzt. Auch die Pistenrettung und der Notarzt des Notarzthubschraubers „C5“ versuchten, den Mann zu reanimieren. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

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