Skifahrer prallte gegen Schneelanze und verstarb

Der 25-jährige Niederländer war mit seinen Skiern am Samstag gegen 12.45 Uhr im Skigebiet Fiss auf der rot markierten Piste Nr. 60 „Kernbodenabfahrt“ unterwegs. Dort soll er nach Angaben der Polizei in leicht gebückter Schusshaltung geradeaus über einen Steilhang gefahren sein.