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Meilensteine in NBA

Durant überholt Jordan, nächster Rekord für LeBron

US-Sport
22.03.2026 10:02
NBA-Superstar LeBron James
NBA-Superstar LeBron James(Bild: AP/Phelan M. Ebenhack)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Basketball-Star LeBron James hat seiner Karriere eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Der 41-Jährige absolvierte beim 105:104-Sieg seiner Los Angeles Lakers gegen die Orlando Magic sein 1612. Vorrundenspiel in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA und verdrängte Rekordhalter Robert Parish (1.611 Spiele). In der Statistik der besten Punktesammler liegt nun Kevin Durant vor Legende Michael Jordan und ist neuer Fünfter in der Ewigen-Bestenliste.

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Mit zwölf Zählern blieb James für seine Verhältnisse unauffällig, zum Matchwinner avancierte ein Bankspieler. Luke Kennard traf 0,4 Sekunden vor Spielende einen Drei-Punkte-Wurf zum Sieg. Bester Werfer der Lakers war Luka Doncic mit 33 Zählern.

Beste Punktesammler: Durant überholt Jordan
In der Liste der besten Punktesammler der NBA-Geschichte hat Kevin Durant die Legende Michael Jordan überholt. Mit nunmehr 32.294 Zählern schob sich Durant auf den fünften Platz. Jordan steht mit 32.292 Punkten auf dem sechsten Rang. Durant erreichte diesen Meilenstein beim 123:122 (64:63)-Heimerfolg seiner Houston Rockets gegen die Miami Heat dank 27 Zählern. Seinen letzten Wurf verfehlte Durant zwar, doch sein Teamkollege Amen Thompson tippte den Ball mit der Schlusssirene für den Sieg in den Korb.

Oklahoma City Thunder besiegte die Washington Wizards 132:111, womit der Titelverteidiger seinen elften Sieg in Serie schaffte, und dies obwohl die Thunder im Spielverlauf auf drei Spieler verzichten mussten: Nach einer Rangelei wurden Jaylin Williams, Ajay Mitchell und Cason Wallace kurz vor der Pause des Feldes verwiesen, bei den Wizards traf es Justin Champagnie. Derweil baute Shai Gilgeous-Alexander seinen NBA-Rekord von mindestens 20 Zählern in einem Spiel auf 63 Partien in Serie aus, 40 Punkte standen für den kanadischen Nationalspieler zu Buche.

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