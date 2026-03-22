Durant überholt Jordan, nächster Rekord für LeBron

Oklahoma City Thunder besiegte die Washington Wizards 132:111, womit der Titelverteidiger seinen elften Sieg in Serie schaffte, und dies obwohl die Thunder im Spielverlauf auf drei Spieler verzichten mussten: Nach einer Rangelei wurden Jaylin Williams, Ajay Mitchell und Cason Wallace kurz vor der Pause des Feldes verwiesen, bei den Wizards traf es Justin Champagnie. Derweil baute Shai Gilgeous-Alexander seinen NBA-Rekord von mindestens 20 Zählern in einem Spiel auf 63 Partien in Serie aus, 40 Punkte standen für den kanadischen Nationalspieler zu Buche.