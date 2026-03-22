Nach Horror-Sturz: Rad-Ass meldet sich aus Spital

Beim Frauen-Rad-Klassiker Mailand – Sanremo bangten die Fans um die Italienerin Debora Silvestri, die grauenvoll über eine Leitplanke mehrere Meter abstürzte und regungslos liegen blieb. Nun meldete sich das Rad-Ass aus dem Spital und gab Entwarnung.
„Nicht das Finale, das ich mir gewünscht hätte“, so Silvestri auf Instagram. „Ich fühle mich recht gut, fünf gebrochene Rippen und eine kleine Fraktur an der Schulter, könnte viel schlimmer sein.“ Auch ihr Team „Laboral Kutxa-Fundación Euskadi“ meldete sich auf Social Media und versicherte den Fans, dass Silvestri schon wieder „gut gelaunt“ und „stark“ sei, um sich auf ihre Genesung vorzubereiten.
Sturz über Leitplanke
Beim Rad-Klassiker Mailand – Sanremo kamen in einer Kurve mehrere Fahrerinnen zu Fall. Silvestri versuchte noch auszuweichen, stürzte dabei über die Leitplanke mehrere Meter in die Tiefe und prallte hart auf dem Asphalt-Boden auf. Auch einer zweiten Fahrerin passierte dasselbe Schicksal – allerdings konnte diese direkt aufstehen und weiterfahren.
Das Rennen gewann die zweifache Weltmeisterin Lotte Kopecky aus Belgien im Sprint vor der Schweizerin Noemi Rüegg.
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