Nach Horror-Sturz: Rad-Ass meldet sich aus Spital

„Nicht das Finale, das ich mir gewünscht hätte“, so Silvestri auf Instagram. „Ich fühle mich recht gut, fünf gebrochene Rippen und eine kleine Fraktur an der Schulter, könnte viel schlimmer sein.“ Auch ihr Team „Laboral Kutxa-Fundación Euskadi“ meldete sich auf Social Media und versicherte den Fans, dass Silvestri schon wieder „gut gelaunt“ und „stark“ sei, um sich auf ihre Genesung vorzubereiten.