Grauenhafter Sturz! Bangen um Rad-Ass Silvestri

Ein grauenhafter Horror-Unfall hat das Frauen-Rennen beim Rad-Klassiker Mailand – Sanremo überschattet: Die Italienerin Debora Silvestri ist nach einem Crash vor ihr fahrender Athletinnen über eine Leitplanke mehrere Meter abgestürzt und dabei schwer verletzt worden!
Was passiert war: Auf der Abfahrt von der Cipressa kamen einige Fahrerinnen, darunter Ex-Tour-Siegerin Kasia Niewiadoma-Phinney, zu Fall. Silvestri versuchte auszuweichen und stürzte dabei über die Leitplanke einige Meter in die Tiefe – wo sie mit brutaler Wucht auf einem asphaltierten Weg aufkam ...
Ihr Team Laboral Kutxa teilte später mit, dass sie zwar verletzt worden, aber in stabilem Zustand und auf dem Weg ins Krankenhaus sei. Eine zweite Fahrerin war ebenfalls über die Leitplanke gestürzt, aber nicht so unglücklich aufgeprallt und konnte schnell wieder stehen.
Das Rennen gewann die zweifache Weltmeisterin Lotte Kopecky aus Belgien im Sprint vor der Schweizerin Noemi Rüegg.
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