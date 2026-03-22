Fischer: „Den Vorwurf müssen wir uns machen“

Drei Niederlagen: Austrias Negativserie gegen Hartberg muss heute enden. Die Veilchen werden indes immer jünger – auch Markovic drängt in die violette Startelf.
Ein Lieblingsgegner schaut anders aus. Drei Niederlagen in Serie kassierte die Austria zuletzt gegen Hartberg. Heute soll – trotz der schmerzenden Sperren von Abu Barry und Tin Plavotic – alles anders werden, das Momentum auf die violette Seite wandern.
„Da ist noch alles möglich“
Mit einem Sieg in der Steiermark wären Aleks Dragovic und Co. wieder auf Tuchfühlung mit der Spitze. Neben dem 18-jährigen Philipp Maybach, der im Frühjahr schon sechsmal in der Startelf stand, könnte in Hartberg sogar ein 17-jähriges Talent in die Startformation rücken: U17-Vizeweltmeister Vasilije Markovic. „Er bringt eine gute Energie in die Mannschaft, ist lauffreudig, antizipiert Situationen extrem gut“, sagt Trainer Stephan Helm über den Mittelfeldspieler, der auch erstmals und als Kader-Jüngster ins ÖFB-U21-Nationalteam einberufen wurde. Das Vertrauen der Austria in ihre bei den Young Violets geschliffenen Juwelen ist bedingungslos.
Zuletzt gegen Sturm hatte ja Matteo Schablas (21) nach nur 31 Sekunden getroffen. Apropos Sturm: Ausgerechnet das 2:5 vor einer Woche macht der Austria auch Mut.
„Weil wir bis zur Pause richtig gut waren, so stelle ich mir das vor“, meint Kapitän Manfred Fischer. „Wenn wir jedes Mal so kicken, wird es interessant.“ Beim Blick auf die Tabelle meint der Austria-Leithammel: „Alles ist sehr, sehr eng beisammen. Es sind noch neun Spiele, da ist noch alles möglich. Es kann nur Vollgas geben.“ Der gegen Sturm (ausnahmsweise) torlose Johannes Eggestein scharrt in den Startlöchern: „Den Vorwurf, dass wir fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen sind, mussten wir uns machen. Wir bleiben positiv, wollen es in Hartberg wieder viel besser machen!“
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