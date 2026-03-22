Fischer: „Den Vorwurf müssen wir uns machen“

„Weil wir bis zur Pause richtig gut waren, so stelle ich mir das vor“, meint Kapitän Manfred Fischer. „Wenn wir jedes Mal so kicken, wird es interessant.“ Beim Blick auf die Tabelle meint der Austria-Leithammel: „Alles ist sehr, sehr eng beisammen. Es sind noch neun Spiele, da ist noch alles möglich. Es kann nur Vollgas geben.“ Der gegen Sturm (ausnahmsweise) torlose Johannes Eggestein scharrt in den Startlöchern: „Den Vorwurf, dass wir fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen sind, mussten wir uns machen. Wir bleiben positiv, wollen es in Hartberg wieder viel besser machen!“