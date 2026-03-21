Drei Podestplätze bei Parallel-Finale für ÖSV!

Vier ÖSV-Männer in Top-9

Bei den Männern war es der 22-jährige Steirer Karner, der von insgesamt fünf ÖSV-Athleten im Achtelfinale bis zum Kampf um den Sieg ungeschlagen blieb. Diesen holte dann der Südkoreaner Lee Sang-ho. „Es fühlt sich super an, erstmals auf dem Podium zu stehen. Man weiß ja, dass mein Fahrstil etwas Harakiri ist, aber heute habe ich etwas mehr Kontrolle in meine Fahrten gebracht“, erklärte Karner zufrieden.