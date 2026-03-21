Hütter gratuliert Pirovano: „Tag gehört ihr“

„Da gehört sie auch hin“

„Da geht man die ganze Saison zu ihr hin und spricht ihr Mut zu – und dann gewinnt sie die letzten drei Rennen“, so Hütter. „Aber da gehört sie auch hin, weil sie eine sehr gute Skifahrerin ist. Ich weiß genau, wie sie sich gerade fühlt – dieser Tag gehört ihr.“