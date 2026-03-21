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Hütter gratuliert Pirovano: „Tag gehört ihr“

Ski Alpin
21.03.2026 13:26
Cornelia Hütter
Cornelia Hütter(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nichts wurde aus dem Kristall-Wunder für Cornelia Hütter! Die Steirerin belegte bei der Final-Abfahrt in Kvitfjell nur Platz acht– und rutsche  schließlich in der Weltcup-Wertung sogar vom fünften auf den sechsten Endrang ab.

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Mit 92 Punkten Rückstand ging Hütter in Kvitfjell ins letzte Abfahrts-Gefecht, doch Laura Pirovano war am Samstag nicht zu schlagen. Die Italiener gewann – und holte sich mit 536 Punkten auch sensationell die kleine Kristall-Kugel für die beste Abfahrerin. 

„Da gehört sie auch hin“
„Da geht man die ganze Saison zu ihr hin und spricht ihr Mut zu – und dann gewinnt sie die letzten drei Rennen“, so Hütter. „Aber da gehört sie auch hin, weil sie eine sehr gute Skifahrerin ist. Ich weiß genau, wie sie sich gerade fühlt – dieser Tag gehört ihr.“

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Aber nicht nur Hütter, auch Pirovanos erste Verfolgerin Emma Aicher musste beim Finale klein beigeben. Als Fünftplatzierte des Tages rettete die Deutsche immerhin noch den zweiten Rang – vor der US-Amerikanerin Breezy Johnson, die mit Platz zwei im letzten Saison-Rennen ausgerechnet ihre verletzte Landsfrau Lindsey Vonn noch vom dritten Endrang abgefangen hat. Weil auch Kira Weidle-Winkelmann sechzig Punkte einfuhr, blieb für die Verletzte Speed-Queen nur der fünfte Endrang – 24 Punkte vor Hütter. 

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