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ÖSV-Lady im Kugelkampf

Cornelia Hütter probiert den zweiten Super-Coup

Ski Alpin
21.03.2026 07:41
Cornelia Hütter
Cornelia Hütter(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Georg Fraisl
Von Georg Fraisl

Gelingt Cornelia Hütter in Kvitfjell wie schon 2024 das sagenhafte Kristall-Wunder? Die Steirerin will bei der heutigen Final-Abfahrt alles für die Mini-Chance tun ...

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Die „Krone“ berichtet aus Kvitfjell 

Saisonfinale März 2024 in Saalbach: Fünf Frauen machten sich vor der abschließenden Abfahrt Hoffnungen auf Downhill-Kristall, Conny Hütter war mit 72 Punkten Rückstand auf die Dame im Roten Trikot (Lara Gut-Behrami) Vierte – und holte sich dennoch den „depperten Glasbecher“, wie Marcel Hirscher einst gesagt hatte.

Hier der Weltcup-Stand:

Heute (12.30) geht die Steierin mit 92 Punkten Rückstand in Kvitfjell (Nor) ins letzte Abfahrts-Gefecht. Klar kommen Erinnerungen an den Kugel-Gewinn 2024 auf. „Rein theoretisch geht’s noch, ja. Aber praktisch nicht“, schränkt Conny ein, meint lächelnd: „Doch ich werde wieder versuchen, das Maximum herauszuholen.“

(Bild: AP/Marco Trovati)

Duell Shiffrin vs. Aicher
Bei den Damen startet damit auch das große Duell um die große Kugel zwischen Mikaela Shiffrin und der Deutschen Emma Aicher. Die Amerikanerin lässt die heutige Abfahrt aus, da könnte ihr Aicher, die 2025 in Kvitfjell ihren ersten Weltcup-Sieg (Abfahrt) gefeiert hatte, bedrohlich nahekommen. Die 22-Jährige war beim Abschlusstraining sichtlich angespannt, verweigerte alle Interviews.

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Bei den Herren sind sowohl die große als auch die beiden kleinen Speed-Kugeln bereits an Marco Odermatt vergeben – Vincent Kriechmayr könnte aber heute (10.45) noch Dritter im Abfahrts-Weltcup werden, nimmt das freilich locker: „Eine Kugel bekommt nur der Erste. Aber natürlich ist klar: Dritter ist immer besser als Fünfter.“ 

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