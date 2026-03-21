Cornelia Hütter probiert den zweiten Super-Coup

Bei den Herren sind sowohl die große als auch die beiden kleinen Speed-Kugeln bereits an Marco Odermatt vergeben – Vincent Kriechmayr könnte aber heute (10.45) noch Dritter im Abfahrts-Weltcup werden, nimmt das freilich locker: „Eine Kugel bekommt nur der Erste. Aber natürlich ist klar: Dritter ist immer besser als Fünfter.“