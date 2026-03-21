Cornelia Hütter probiert den zweiten Super-Coup

Gelingt Cornelia Hütter in Kvitfjell wie schon 2024 das sagenhafte Kristall-Wunder? Die Steirerin will bei der heutigen Final-Abfahrt alles für die Mini-Chance tun ...
Die „Krone“ berichtet aus Kvitfjell
Saisonfinale März 2024 in Saalbach: Fünf Frauen machten sich vor der abschließenden Abfahrt Hoffnungen auf Downhill-Kristall, Conny Hütter war mit 72 Punkten Rückstand auf die Dame im Roten Trikot (Lara Gut-Behrami) Vierte – und holte sich dennoch den „depperten Glasbecher“, wie Marcel Hirscher einst gesagt hatte.
Hier der Weltcup-Stand:
Heute (12.30) geht die Steierin mit 92 Punkten Rückstand in Kvitfjell (Nor) ins letzte Abfahrts-Gefecht. Klar kommen Erinnerungen an den Kugel-Gewinn 2024 auf. „Rein theoretisch geht’s noch, ja. Aber praktisch nicht“, schränkt Conny ein, meint lächelnd: „Doch ich werde wieder versuchen, das Maximum herauszuholen.“
Duell Shiffrin vs. Aicher
Bei den Damen startet damit auch das große Duell um die große Kugel zwischen Mikaela Shiffrin und der Deutschen Emma Aicher. Die Amerikanerin lässt die heutige Abfahrt aus, da könnte ihr Aicher, die 2025 in Kvitfjell ihren ersten Weltcup-Sieg (Abfahrt) gefeiert hatte, bedrohlich nahekommen. Die 22-Jährige war beim Abschlusstraining sichtlich angespannt, verweigerte alle Interviews.
Bei den Herren sind sowohl die große als auch die beiden kleinen Speed-Kugeln bereits an Marco Odermatt vergeben – Vincent Kriechmayr könnte aber heute (10.45) noch Dritter im Abfahrts-Weltcup werden, nimmt das freilich locker: „Eine Kugel bekommt nur der Erste. Aber natürlich ist klar: Dritter ist immer besser als Fünfter.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.