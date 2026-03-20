So könnte Aicher jetzt Ski-Geschichte schreiben

Am Wochenende kann sich das Duell um die große Kugel nur theoretisch entscheiden. Shiffrin führt mit 140 Punkten Vorsprung, startet aber nicht in der morgigen Abfahrt und müsste im Super-G zumindest 60 Punkte mehr sammeln als Aicher in beiden Rennen zusammen. Unwahrscheinlich, da der US-Star in dieser Saison in zwei gefahrenen Super-Gs auf nur insgesamt acht Zähler gekommen ist und Aicher in den Vorjahres-Abfahrten von Kvitfjell die Ränge zwei und eins belegt hat. Bloß etwas mehr als ein Jahr nach diesem ihrem ersten Weltcupsieg könnte die Allrounderin nun Shiffrin deren sechste große Kugel wegschnappen.