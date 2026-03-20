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Heißer Kugelkampf

So könnte Aicher jetzt Ski-Geschichte schreiben

Ski Alpin
20.03.2026 16:34
Emma Aicher
Emma Aicher(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mikaela Shiffrin, oder doch Emma Aicher? Der Kugelkampf biegt in die entscheidende Phase ein! Sollte die 22-jährige Deutsche den Gesamtweltcup für sich entscheiden, schreibt sie Ski-Geschichte!

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Denn: Für Deutschland wäre es der fünfte Gesamtweltcupsieg bei den Frauen wie auch überhaupt. Rosi Mittermaier 1976, Katja Seizinger 1996 und 1998 sowie Maria Riesch 2011 lagen am Saisonende voran. So jung wie Aicher war damals aber keine von ihnen!

Andreas Puelacher
Andreas Puelacher(Bild: Andreas Tröster)

„Wollen jetzt die Kugel holen“
DSV-Chefcoach Andreas Puelacher traut der Tochter einer Schwedin und eines Deutschen den Coup freilich zu. „Alles, was jetzt noch kommt, ist eine schöne Zugabe. Aber wir wollen jetzt die Kugel holen. Wenn man mal so eine Chance hat, will man sie ergreifen“, tönte der Tiroler, 2014 bis 2022 Österreichs Männer-Cheftrainer.

Hier der Weltcup-Stand:

Am Wochenende kann sich das Duell um die große Kugel nur theoretisch entscheiden. Shiffrin führt mit 140 Punkten Vorsprung, startet aber nicht in der morgigen Abfahrt und müsste im Super-G zumindest 60 Punkte mehr sammeln als Aicher in beiden Rennen zusammen. Unwahrscheinlich, da der US-Star in dieser Saison in zwei gefahrenen Super-Gs auf nur insgesamt acht Zähler gekommen ist und Aicher in den Vorjahres-Abfahrten von Kvitfjell die Ränge zwei und eins belegt hat. Bloß etwas mehr als ein Jahr nach diesem ihrem ersten Weltcupsieg könnte die Allrounderin nun Shiffrin deren sechste große Kugel wegschnappen.

(Bild: GEPA)

So könnte Aicher 140 Punkte aufholen
Wie die Deutsche das schaffen könnte? 
Aicher muss trachten, im Speed-Doppel am Wochenende punktemäßig möglichst nahe an Shiffrin heranzukommen oder sie gar zu überholen. Klar scheint Letztere am Dienstag und Mittwoch in Slalom und Riesentorlauf im Vorteil, auf Basis jüngster Ergebnisse aber nur leicht.

Denn zuletzt in Are hat Shiffrin in Riesentorlauf und Slalom trotz ihres achten Weltcuptorlauf-Saisonsieges nur 15 Punkte mehr als Aicher gesammelt. Dazu kommt, dass der mit 31 Jahren klar routiniertere US-Star auf dem Hang in Hafjell wie Aicher noch nicht gefahren ist, also keine Erfahrungswerte hat.

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