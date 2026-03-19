Anna Gasser als Sechste im Slopestyle-Finale

Anna Gasser hat als Sechste der Slopestyle-Qualifikation den Sprung in ihr womöglich letztes Finale geschafft. Nach einem verpatzten ersten Lauf qualifizierte sich die 34-jährige Doppel-Olympiasiegerin beim Heimweltcup in Flachau noch mit 68,48 Punkten für das Zehnerfinale am Samstag (11.30 Uhr).
„Ich habe es Gott sei Dank im zweiten Run ausgebessert. Beim ersten bin ich leider vom ersten Rail abgerutscht, was schon ziemlich mit einem Sturz gleichzusetzen ist“, sagte Gasser.
Britin Mia Brookes Quali-Beste
Die 18-jährige Hanna Karrer verpasste als 15. den Finaleinzug. In Abwesenheit der Olympia-Medaillengewinnerinnen Mari Fukada, Zoi Sadowski-Synnott und Kokomo Murase war die Britin Mia Brookes die Beste der Quali (84,48).
„Hoffentlich hält das Kaiserwetter bis Samstag, damit wir im Finale Spaß haben“, meinte Gasser. Die bei den Winterspielen in Italien leer ausgegangene Snowboard-Pionierin will nach dem Auftritt im Absolut-Park in Ruhe entscheiden, ob und in welcher Form ihre Karriere noch weitergeht.
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