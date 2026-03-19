Zirbenschnaps für den verkühlten Bundespräsidenten

„Osterferien werden Lernferien“

Diese Möglichkeit hat die ebenfalls sehbeeinträchtigte Skifahrerin Elina Stary, die mit Guide Stefan Winter einmal Silber und zweimal Bronze gewann nicht. Die 19-jährige Kärntnerin erzählte: „Bei mir geht es gleich mit der Matura weiter.“ Am 20. März hat sie schon eine Englisch-Prüfung. Und auch die 16-jährige Lilly Sammer, die als Guide Veronika Aigner zu drei Medaillen führte, drückt jetzt wieder die Schulbank: „Ich muss jede Menge nachholen. Die Osterferien werden Lernferien. Aber das ist für mich überhaupt kein Problem.“