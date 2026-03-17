ÖGK vor Kollaps | Trumps Demenz

Als ob nicht schon genug auf der Welt los wäre, erreicht uns am Dienstag die nächste „kranke“ Meldung: Vor wenigen Jahren verfügte die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) noch über eine komfortable finanzielle Reserve, doch davon ist heute nichts mehr übrig. Während die ÖGK 2020 noch Rücklagen von 1,4 Milliarden aufwies, waren Ende 2024 nicht einmal mehr genug Geldreserven da, um das Jahresdefizit zu decken. Von der gesetzlich vorgesehenen Leistungssicherungsrücklage in Höhe von ungefähr einem Zwölftel der jährlichen Ausgaben für Versicherungsleistungen ist auch nichts mehr übrig, schon Ende 2024 waren 25 Millionen Euro ungedeckt. Und die ÖGK-Prognosen sehen nicht rosiger aus, man rechnet bis 2028 mit einem jährlichen Minus von 948 Millionen Euro. „Die Liquidität wird aufgrund des demografischen Wandels schwierig zu erhalten sein“, warnt Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer gegenüber der „Krone“. SPÖ-Gesundheitsministerin Korinna Schumann schließt aber weitere finanzielle Unterstützung vom Staat für 2027 und 2028 allerdings aus. Wie soll es dann weitergehen? Ohne tief schneidende Reformen sieht es laut Experten schlecht aus, sie gehen von Leistungskürzungen für die Versicherten aus.