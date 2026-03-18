Jetzt hilft KI „Cardi“ beim Ausflug-Planen

Die Niederösterreich Card gibt es diese Saison zum 21. Mal. Ab 1. April können damit 369 Ausflugsziele besucht werden. 17 davon sind heuer zum ersten Mal dabei.
In Niederösterreich könnte man jeden Tag einen anderen Ausflug machen, wenn man möchte. 369 Ausflufsziele finden sich im Angebot der „Niederösterreich-Card“, wo der Eintritt für Jung und Alt dadurch günstiger ist. Für die Saison 2026/27 steht man in allen Vierteln Niederösterreichs schon in den Startlöchern. Im Dommuseum St. Pölten fiel am Dienstag der Startschuss.
„Weltklasse“
Rund 235.000 Karten wurden zuletzt in der Jubiläumssaison verkauft, etwa 1,7 Millionen Nutzungen zwischen April 2025 und Februar 2026 registriert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner meint die Karte habe sich zu einem wichtigen Motor im heimischen Tourismus entwickelt. „Unsere Karte ist einfach wöd – also weltklasse“, sagt sie. Sie bringt Gäste aus anderen Bundesländern nach Niederösterreich. Heuer besonders: „St. Pölten als Landeshauptstadt wird 40 Jahre alt“, hebt Mikl-Leitner hervor. Ein guter Grund, sich in der Stadt einmal umzusehen – im Stadtrundgang, der extra dafür angeboten wird.
Mehr Ausflüge auch im Winter
Auffällig im Vorjahr war: Die Nutzung der Ausflugskarte verteilt sich zunehmend über das ganze Jahr, beont man seitens der NÖ-Werbung. Erstmals wurden in den Wintermonaten Dezember und Jänner rund 160.000 Eintritte gezählt. Damit scheint sich das Ziel des „Ganzjahrestourismus“ in Niederösterreich zu erfüllen – weg von der reinen Sommersaison hin zu einem ganzjährigen Angebot.
Neue Ziele und KI-Assistent
Insgesamt umfasst die Karte künftig mehr als 365 Ausflugsziele – der Großteil davon in Niederösterreich selbst, ergänzt durch Angebote in Wien, der Steiermark, Oberösterreich und dem Burgenland. Neu dabei sind unter anderem mehrere Freibäder, ein neues Edelsteinmuseum in Pöggstall, sowie die Landesausstellung „Wenn die Welt Kopf steht“ in Mauer, Amstetten. Neu ist der KI-gestützte Ausflugsassistent „Cardi“, der bei der Auswahl passender Ziele unterstützt. Zu finden ist er in der NÖ-Card App.
Wiener lieben NÖ-Ausflüge
„Vor allem Familien nutzen die NÖ-Card oft in Kombination mit einem Kurzurlaub am Land“, sagt Michael Duscher von der NÖ-Werbung. Viele der Kartenbesitzer verbinden demnach ihren Ausflug mit einer Nächtigung, was wiederum den heimischen Unterkünften nutzt. Man muss nicht aus Niederösterreich sein, um die Ausflugskarte zu erwerben: Während rund zwei Drittel der Nutzer aus Niederösterreich stammen, kommt einen ein Drittel aus Wien. Etwas teurer als im Vorjahr kostet die Karte für Erwachsene bei Neukauf 85 Euro, bei Verlängerung 80 Euro. Für Jugendliche wiederum 46 Euro oder 43 Euro.
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