Jetzt hilft KI „Cardi“ beim Ausflug-Planen

Wiener lieben NÖ-Ausflüge

„Vor allem Familien nutzen die NÖ-Card oft in Kombination mit einem Kurzurlaub am Land“, sagt Michael Duscher von der NÖ-Werbung. Viele der Kartenbesitzer verbinden demnach ihren Ausflug mit einer Nächtigung, was wiederum den heimischen Unterkünften nutzt. Man muss nicht aus Niederösterreich sein, um die Ausflugskarte zu erwerben: Während rund zwei Drittel der Nutzer aus Niederösterreich stammen, kommt einen ein Drittel aus Wien. Etwas teurer als im Vorjahr kostet die Karte für Erwachsene bei Neukauf 85 Euro, bei Verlängerung 80 Euro. Für Jugendliche wiederum 46 Euro oder 43 Euro.