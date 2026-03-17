Ein Co-Trainer auf den Spuren von „König Otto“

Aufstieg nur Formsache?

Was Mattersburg noch immer so besonders macht, ist für den 37-Jährigen nur schwer in einen Satz zu pressen. „Das Flair, die Euphorie – das ist hier ganz speziell.“ Genau das hat man auch nach dem SVM-Crash gespürt: Der Klub war zwar weg, das Gefühl blieb. „In unserem Verein steckt unheimlich viel Potenzial. Und wir haben ein klares Motto: Mit Spielern aus der Region so weit wie möglich nach oben“, betont er. Der schnelle Erfolg steht dabei nicht über allem. „Wir wollen uns mittelfristig in der Regionalliga etablieren. Ob es dann weiter rauf geht, wird man sehen“, lässt Höller die Tür für eine Rückkehr in den Profifußball offen. Sportlich schaut es jedenfalls vielversprechend aus: Der vierte Aufstieg im fünften Jahr ist fast nur noch Formsache. Am Wochenende konnte man auch noch den wohl größten Konkurrenten den SV Leithaprodersdorf zuhause mit 3:1 besiegen. Die Meisterfeier mag bei manchen schon im Kopf herumschwirren – Höller bremst aber bewusst: „Die Siege müssen erst einmal eingefahren werden“, zitiert er Trainerlegende „König Otto“ Rehhagel...