„Lamparter ist einfach in einer anderen Dimension“

„Jo war der perfekte Lehrer“

Dann wagte Huber seinen ersten realen Sprung – zunächst auf der 10-Meter-Schanze. Es war ein Moment, der von viel Respekt, Konzentration und hohem Überwindungswillen geprägt war. Und am Ende meisterte Huber sogar einen Satz auf der 25-Meter-Schanze: „Jo war der perfekte Lehrer.“

Für Österreichs Top-Kombinierer sieht Huber eine weiter rosige Zukunft: „Von ihm werden wir noch sehr viel hören. Er hat als Sportler alles, um so erfolgreich zu bleiben. Dazu ist er ein extrem sympathischer und bodenständiger Mensch.“