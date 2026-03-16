„Lamparter ist einfach in einer anderen Dimension“

Der Salzburger Fitnessguru Sascha Huber traf im Vorfeld der Olympischen Spiele Johannes Lamparter und trainierte mit ihm Langlaufen und Skispringen. Seitdem verfolgt er Österreichs besten Nordischen Kombinierer bei jedem Wettkampf. Nach Lamparters 23. Weltcup-Sieg in Oslo sowie der Übergabe der großen und einer kleinen Kristallkugel verneigt sich Huber: „Jo ist einfach in einer anderen Dimension unterwegs.“
Huber hat auf YouTube 1,8 Millionen Follower. Er ist ein anerkannter Fitnessguru. Über Lamparter staunt er: „Der ist so unglaublich fit, der ist einfach in einer anderen Dimension.“ Den 23. Weltcup-Sieg am legendären Holmenkollen in Oslo, mit dem Lamparter mit Legende Felix Gottwald gleichzog, verfolgte Huber gebannt: „Eine phantastische Leistung.“
„Habe mir echt fast in die Hose gemacht“
Sein Treffen mit Österreichs bestem Nordischen Kombinierer im Vorfeld der Olympischen Spiele hat er noch ganz frisch in Erinnerung: „Das Langlaufen ging noch ganz gut, aber beim Skispringen habe ich mir echt fast in die Hose gemacht.“ Der Salzburger erzählt: „Schon die Tage davor war ich sehr nervös. Skispringen kannst du nicht einfach daheim üben. Ich hatte großen Respekt vor dem, was da auf mich zukommen würde.“
Aber Lampartner nahm in sofort bei der Hand. Zunächst absolvierte er mit Huber gezielte Technik- und Koordinationsübungen, um einen ersten kleinen Hüpfer zu machen. „Jo“ erklärte seinem „Schützling“ Absprunghaltung, die richtige Körperposition für den Flug und die Telemark-Landung.
„Jo war der perfekte Lehrer“
Dann wagte Huber seinen ersten realen Sprung – zunächst auf der 10-Meter-Schanze. Es war ein Moment, der von viel Respekt, Konzentration und hohem Überwindungswillen geprägt war. Und am Ende meisterte Huber sogar einen Satz auf der 25-Meter-Schanze: „Jo war der perfekte Lehrer.“
Für Österreichs Top-Kombinierer sieht Huber eine weiter rosige Zukunft: „Von ihm werden wir noch sehr viel hören. Er hat als Sportler alles, um so erfolgreich zu bleiben. Dazu ist er ein extrem sympathischer und bodenständiger Mensch.“
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