Schwerer Unfall wegen Dieselspur auf Autobahnrampe

Ein 33-Jähriger aus Sattledt lenkte am Donnerstag gegen 16:30 Uhr seinen Pkw auf der A1 Westautobahn beim Knoten Voralpenkreuz in Richtung A8. Auf der Rampe in Fahrtrichtung A8 verlor der 33-jährige Lenker aufgrund einer Dieselspur auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und touchierte ein Verkehrsschild.