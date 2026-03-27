Schwerer Unfall wegen Dieselspur auf Autobahnrampe

Auf einer Rampe der Westautobahn (OÖ) geriet ein 33-Jähriger mit seinem Auto ins Schleudern. Das Fahrzeug wurde auf einen Grünstreifen geschleudert, kam erst am Pannenstreifen zum Stillstand.
Ein 33-Jähriger aus Sattledt lenkte am Donnerstag gegen 16:30 Uhr seinen Pkw auf der A1 Westautobahn beim Knoten Voralpenkreuz in Richtung A8. Auf der Rampe in Fahrtrichtung A8 verlor der 33-jährige Lenker aufgrund einer Dieselspur auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und touchierte ein Verkehrsschild.
Zwei Verletzte
Daraufhin wurde das Fahrzeug gegen den angrenzenden Grünstreifen geschleudert und kam schließlich querstehend am Pannenstreifen zum Stillstand. Der Lenker sowie seine Beifahrerin, eine 59-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land, wurden teils schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert.
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