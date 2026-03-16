Die Formel 1 verheizt gerade ihre Champions

Einer, der Max nach dessen Kritik bei den Tests noch geraten hatte, er könne doch aufhören, lästert nun selbst über die neuen Autos: Lando Norris. Kein Wunder, der Weltmeister und sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri konnten nicht einmal in den China-GP starten – wegen Problemen mit dem Antrieb. Für Piastri war es der zweite „Nuller“ in Folge – in Melbourne war er am Weg zum Start von einem Leistungssprung an der Hinterachse überrascht worden. Eine Folge von 50 Prozent Elektro-Antrieb …