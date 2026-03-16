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Kritik bleibt

Die Formel 1 verheizt gerade ihre Champions

Formel 1
16.03.2026 07:50
Beide Autos von Weltmeister-Team McLaren streikten.
Beide Autos von Weltmeister-Team McLaren streikten.(Bild: AP/Andy Wong)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Die Kritik an der neuen Motoren-Generation der Formel 1 ebbt nicht ab. Mit Lando Norris, Fernando Alonso und Max Verstappen blieben in China gleich zwei Weltmeister ohne Ergebnis. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Stefan Burgstaller ...

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Wie schon beim Auftakt in Melbourne waren einige Duelle schön anzusehen, die Batterieladung als Faktor beim Überholen macht es einem als Zuseher und „Pantoffel-Teamchef“ aber nicht leicht mit Strategie-Tipps – vor allem, wenn die Ladungen der einzelnen Autos nicht immer eingeblendet werden. So etwas ist Wind in den Segeln der Kritiker der neuen Regeln. Mit denen die Formel 1 gerade ihre Champions verheizt.

Max Verstappen verlässt China ohne Punkte-Ausbeute.
Max Verstappen verlässt China ohne Punkte-Ausbeute.(Bild: AFP/ANDY WONG)

„Ein Witz“
So verpatzte der vierfache Weltmeister Max Verstappen den Start im Stil eines Anfängers, kämpfte sich mit einem untersteuernden Red Bull RB22 auf Platz sechs vor – und schied schließlich in Runde 46 aus. Dem Holländer ist der Elektro-Antrieb ein Dorn im Auge: „Du boostest vorbei, dann geht dir auf der Geraden die Batterie aus, und sie boosten wieder an dir vorbei. Das ist doch ein Witz.“

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Einer, der Max nach dessen Kritik bei den Tests noch geraten hatte, er könne doch aufhören, lästert nun selbst über die neuen Autos: Lando Norris. Kein Wunder, der Weltmeister und sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri konnten nicht einmal in den China-GP starten – wegen Problemen mit dem Antrieb. Für Piastri war es der zweite „Nuller“ in Folge – in Melbourne war er am Weg zum Start von einem Leistungssprung an der Hinterachse überrascht worden. Eine Folge von 50 Prozent Elektro-Antrieb …

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