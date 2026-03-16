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119:108 gegen Detroit

Double-Double von Pöltl bei Torontos Heimsieg

US-Sport
16.03.2026 07:46
Jakob Pöltl glänzte bei Torontos Sieg gegen Detroit.
Jakob Pöltl glänzte bei Torontos Sieg gegen Detroit.(Bild: AP/Frank Gunn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jakob Pöltl hat am Sonntag in der National Basketball Association (NBA) mit 21 Punkten und 18 Rebounds maßgeblichen Anteil am 119:108-Heimsieg seiner Toronto Raptors über die Detroit Pistons gehabt. Neben dem fünften Double-Double im Spieljahr steuerte der 30-jährige Wiener fünf Assists und einen Block in 36:26 Minuten auf dem Parkett bei. Topscorer der Kanadier war Brandon Ingram mit 34 Zählern.

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Pöltl kam auf die längste Einsatzzeit in der bisherigen Saison. Zudem waren seine 18 Rebounds, davon neun in der Offensive, persönliche Bestleistung im Spieljahr. Damit übertraf der Center auch die Marke von 2.000 im Dress der Raptors. Der heimische NBA-Pionier hält nunmehr bei 2.017 Rebounds für Toronto.

„Spiel mit Play-off-Intensität“
Nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter der Eastern Conference liegen die Kanadier auf Platz sechs im NBA-Osten. Bei nur mehr 15 ausstehenden Partien in der regulären Saison bleiben sie voll im Rennen um die direkten Play-off-Plätze. An die K.o.-Phase dachte auch Pöltl. Er sprach von einem „Spiel mit Play-off-Intensität“. Sein Team habe mit 34:17 „ein fantastisches drittes Viertel gespielt“ und „am Rebound dominiert“.

Bei den Chicago Bulls starten die Raptors am Mittwoch in fünf Auswärtspartien binnen acht Tagen. In der Fremde haben sie mit 19:13-Siegen bisher eine bessere Bilanz als am Ontariosee (19:16).

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