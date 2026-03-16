Double-Double von Pöltl bei Torontos Heimsieg

„Spiel mit Play-off-Intensität“

Nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter der Eastern Conference liegen die Kanadier auf Platz sechs im NBA-Osten. Bei nur mehr 15 ausstehenden Partien in der regulären Saison bleiben sie voll im Rennen um die direkten Play-off-Plätze. An die K.o.-Phase dachte auch Pöltl. Er sprach von einem „Spiel mit Play-off-Intensität“. Sein Team habe mit 34:17 „ein fantastisches drittes Viertel gespielt“ und „am Rebound dominiert“.