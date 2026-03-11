Gemeinde schickt Beamten bis 2029 in den Urlaub

Ortschef legt Doppelrolle zurück

Nicht unumstritten ist auch die Rolle des Amtsleiters in der Verwaltungsgemeinschaft Hellmonsödt und Zwettl an der Rodl. Diese lag in den Händen von Jürgen Wiederstein (ÖVP), der zugleich der Hellmonsödter Bürgermeister ist. „Meine Intention war stets: ,Ich bin nicht da, um zu bleiben.’ Wir haben die Stelle zweimal ausgeschrieben und keinen einzigen Bewerber gehabt.“ Am 1. September, genau drei Jahre nach seiner Angelobung, wird Wiederstein den Amtsleiterposten räumen. Ihm folgt Lisa Sattler-Birngruber, die am 1. März mit der Einarbeitungsphase begonnen hat. Sie war zuletzt als Juristin bei einem Steuerberater tätig.