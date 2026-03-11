Vorteilswelt
Snooker-EM in Spanien

EM-Spiele für Jugendliche dauerten bis 3 Uhr Nacht

Oberösterreich
11.03.2026 13:00
Lukas Stötzer (15) hatte es in Spanien nicht leicht
Lukas Stötzer (15) hatte es in Spanien nicht leicht(Bild: ÖBU/Christoph Buchinger)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Wenn die EM-Spiele von 11-, 12-jährigen Kindern um 22 Uhr erst einmal beginnen, Minderjährige teils bis 3:15 Uhr in der Nacht ran müssen – dann ist bei der Organisation der Nachwuchs-EM im Snooker in Gandia etwas ziemlich schiefgegangen! Davon betroffen war auch OÖ-Youngster Lukas Stötzer (15).

„Extrem anstrengend und besch...“, seufzte Lukas Stötzer (15) über die mangelhafte Organisation der Snooker-Nachwuchs-EM in Gandia. Wo die Spiele von 11-, 12-jährigen Kindern teils erst um 22 Uhr begannen, Minderjährige teils bis 3:15 Uhr in der Nacht am Tisch standen. Das OÖ-Talent war in Spanien, wo der U16- und U18-Bewerb parallel ausgetragen wurden und das Programm entsprechend dicht war, zudem regelmäßig einer der Letzten, die noch performen mussten.

Schopf (l.) und Stötzer (r.) in der Ding-Junhui-Academy mit Top-Star Xiao Guodong.
Schopf (l.) und Stötzer (r.) in der Ding-Junhui-Academy mit Top-Star Xiao Guodong.(Bild: Schopf)

Zu wenig Schlaf vor den Spielen
Dann spielst du wie ich vor meinem U16-Viertelfinale bis 2 Uhr Nacht, kannst nur fünf Stunden schlafen und musst am nächsten Tag um 10 Uhr gegen einen Gegner ran, der ausgeschlafen und voll fit ist“, seufzt das Snooker-Talent, das sich auch in der Ding-Junhui-Academy in Sheffield auf die EM vorbereitet hatte.

Stötzer hielt in Spanien Österreichs Fahnen hoch.
Stötzer hielt in Spanien Österreichs Fahnen hoch.(Bild: EBSA /Michael Wasner)

Konzentration ist im Snooker das A und O
Im Snooker spielen aber mentale Stärke, Konzentration und Fokus sogar eine besonders große Rolle. Viele Profis betonen, dass der Kopf oft wichtiger ist als perfekte Technik. „Wir Herren spielen hier in Spanien in der Allgemeinen Klasse jetzt in der Regel nur einmal am Tag. Wenn man das Alter von den Kindern und Jugendlichen bedenkt, war das schon krass“, so Lukas’ Coach Paul Schopf, der auf seinen Schützling dennoch stolz sein konnte.

Bei der EM in U16, U18 und U21 in den Top-10: Lukas Stötzer (15)
Bei der EM in U16, U18 und U21 in den Top-10: Lukas Stötzer (15)(Bild: EBS Derek Kiely)

17 Matches in einer Woche
„Ich bin auch sehr, sehr zufrieden“, sagte Lukas. Der 15-Jährige, der in dieser einen Woche 17 (!) Matches bestritt und dabei rund 35 Stunden oder fünf pro Tag am Tisch stand, belegte in allen drei Altersklassen ein Top-10-Platz: In der U16 wurde es mit dem Erreichen des Viertelfinales ein geteilter 5. Rang, in der U18 und U21 mit dem Achtelfinale ein geteilter 9. Rang.Verzicht bei den „Großen“Auch für die EM in der Allgemeinen Klasse wäre der Schüler qualifiziert gewesen, verzichtete aber nicht nur, weil in Linz das Sport-BORG wieder wartet: „Es war eh’ so auch anstrengend genug!“

Oberösterreich
11.03.2026 13:00
Oberösterreich

Folgen Sie uns auf