EM-Spiele für Jugendliche dauerten bis 3 Uhr Nacht

17 Matches in einer Woche

„Ich bin auch sehr, sehr zufrieden“, sagte Lukas. Der 15-Jährige, der in dieser einen Woche 17 (!) Matches bestritt und dabei rund 35 Stunden oder fünf pro Tag am Tisch stand, belegte in allen drei Altersklassen ein Top-10-Platz: In der U16 wurde es mit dem Erreichen des Viertelfinales ein geteilter 5. Rang, in der U18 und U21 mit dem Achtelfinale ein geteilter 9. Rang.Verzicht bei den „Großen“Auch für die EM in der Allgemeinen Klasse wäre der Schüler qualifiziert gewesen, verzichtete aber nicht nur, weil in Linz das Sport-BORG wieder wartet: „Es war eh’ so auch anstrengend genug!“