Sattelzug brannte auf Autobahn: Lenker löschte

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ging ein Lastwagen auf der Voestbrücke der Autobahn A7 in Flammen auf. Die Löscharbeiten sorgen für Stau im Frühverkehr. Der Lenker und nachkommende Fahrer verhinderten Schlimmeres.
Auf der Autobahn A7 Fahrtrichtung Süden fing am Mittwochmorgen ein Lastwagen Feuer. Grund dürfte laut ersten Informationen ein Defekt der Bremsen des Auflegers gewesen sein. Der tschechische Brummi-Fahrer begann umgehend mit den Löscharbeiten und wurde dabei von zwei nachkommenden Lastwagenfahrern – beides Feuerwehrmänner – unterstützt.
Fahrbahn gesperrt
Während der Löscharbeiten war die Hauptfahrbahn gesperrt, es wurde eine Umleitung eingerichtet. Dem raschen Handeln des Lkw-Lenkers und der nachkommenden Fahrer dürfte es zum Verdanken sein, dass nichts Schlimmeres passiert war. Kameraden der Berufsfeuerwehr konnten das Feuer rasch ablöschen. Verletzt wurde niemand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.