Sattelzug brannte auf Autobahn: Lenker löschte

Fahrbahn gesperrt

Während der Löscharbeiten war die Hauptfahrbahn gesperrt, es wurde eine Umleitung eingerichtet. Dem raschen Handeln des Lkw-Lenkers und der nachkommenden Fahrer dürfte es zum Verdanken sein, dass nichts Schlimmeres passiert war. Kameraden der Berufsfeuerwehr konnten das Feuer rasch ablöschen. Verletzt wurde niemand.