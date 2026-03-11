28-Jähriger krachte mit Lieferwagen gegen Baum

Dienstagabend kam ein 28-jähriger Eferdinger mit einem Firmenwagen in Gunskirchen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Da sein Handy Alarm auslöste, war rasch eine Streife vor Ort und setzte die Rettungskette in Gang.
Am Dienstag gegen 21 Uhr wurden zwei Polizeistreifen zu einer iPhone-Alarmauslösung auf die L1250 in Gunskirchen gerufen. Ein 28-Jähriger aus Eferding war mit einem Lieferwagen aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.
Fahrer eingeklemmt
Der Lenker war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung kam er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus. Während der Arbeiten war die Straße für rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.