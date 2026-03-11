Zwei Insassen nach Unfall im Fahrzeug eingeklemmt

Dienstagabend kollidierten in Neukirchen an der Enknach (OÖ) drei Fahrzeuge. Zwei Personen wurden eingeklemmt und mussten von Feuerwehrleuten aus dem Wrack befreit werden. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt.
Aus noch unbekannter Ursache kollidierten am Dienstag gegen 21.15 Uhr in Neukirchen/Enknach drei Autos. In einem Fahrzeug wurden zwei Personen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät geborgen werden. Die weiteren Insassen konnten sich selbst befreien.
Großaufgebot an Einsatzkräften
Neben drei Feuerwehren standen auch zwei Notarztwägen und fünf Rettungsautos im Einsatz. Fünf Verletzte wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, eine Person mit schweren Blessuren. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.
