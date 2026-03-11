Zwei Insassen nach Unfall im Fahrzeug eingeklemmt

Großaufgebot an Einsatzkräften

Neben drei Feuerwehren standen auch zwei Notarztwägen und fünf Rettungsautos im Einsatz. Fünf Verletzte wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, eine Person mit schweren Blessuren. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.