Forderung nach Kameras auf den Öffi-Haltestellen

Kameras an „neuralgischen“ Stellen

Damit es zu solchen Angriffen gar nicht mehr kommt und die Aufklärung einfacher ablaufen kann, fordert die VP nun eine Videoüberwachung an „neuralgischen“ Haltestellen. Im kommenden Gemeinderat soll ein Auftrag an die Linz Linien auf Schiene gebracht werden: „In Abstimmung mit der Polizei und den zuständigen Sicherheitsorganisationen soll die Einführung einer rechtlich zulässigen, punktuellen Videoüberwachung an öffentlichen Haltestellen geprüft und dort umgesetzt werden, wo ein erhöhter Sicherheitsbedarf festgestellt wird“, erklärt Gemeinderätin Theresa Ganhör. Für sie wäre eine Kamera für die Haltestelle Rädlerweg angebracht. „Laut Linz AG kam es dort seit 2021 zu zwölf Fällen schwerer Sachbeschädigung mit einem Gesamtschaden von rund 110.000 Euro.“