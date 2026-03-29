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Oster-Gewinnspiel 2026

29. März: 10x PlayStation®5 Slim zu gewinnen

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29.03.2026 00:01
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Unser Tagespreis garantiert Spielspaß.
Unser Tagespreis garantiert Spielspaß.(Bild: Krone Kreativ)
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Von Promotion

Der letzte Spieltag bringt noch einmal ein echtes Gaming-Highlight: Gewinnen Sie eine von 10 PlayStation 5 Slim Konsolen mit 1 TB Speicher inklusive dem beliebten NBA-Spiel. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Der Tagespreis: 
Die PlayStation 5 Slim begeistert mit leistungsstarker Hardware, blitzschnellen Ladezeiten und beeindruckender Grafik für ein intensives Gaming-Erlebnis. Dank 1 TB Speicher bietet sie ausreichend Platz für zahlreiche Spiele. Mit dabei ist außerdem das beliebte NBA-Spiel – für spannenden Basketball-Gaming-Spaß direkt zum Loslegen.

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Oster-Gewinnspiel: Das gibt es zu gewinnen!

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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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