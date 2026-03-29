29. März: 10x PlayStation®5 Slim zu gewinnen

Der Tagespreis:

Die PlayStation 5 Slim begeistert mit leistungsstarker Hardware, blitzschnellen Ladezeiten und beeindruckender Grafik für ein intensives Gaming-Erlebnis. Dank 1 TB Speicher bietet sie ausreichend Platz für zahlreiche Spiele. Mit dabei ist außerdem das beliebte NBA-Spiel – für spannenden Basketball-Gaming-Spaß direkt zum Loslegen.