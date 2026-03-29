29. März: 10x PlayStation®5 Slim zu gewinnen

Der letzte Spieltag bringt noch einmal ein echtes Gaming-Highlight: Gewinnen Sie eine von 10 PlayStation 5 Slim Konsolen mit 1 TB Speicher inklusive dem beliebten NBA-Spiel. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Der Tagespreis:
Die PlayStation 5 Slim begeistert mit leistungsstarker Hardware, blitzschnellen Ladezeiten und beeindruckender Grafik für ein intensives Gaming-Erlebnis. Dank 1 TB Speicher bietet sie ausreichend Platz für zahlreiche Spiele. Mit dabei ist außerdem das beliebte NBA-Spiel – für spannenden Basketball-Gaming-Spaß direkt zum Loslegen.
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost undin unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.