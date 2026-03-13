„Deshalb ist WAC in der Qualigruppe der Favorit!“

Wiedersehen mit Kapitän

Dennoch rechnet sich Ferdl am Samstag freilich Chancen auf Punkte aus – die bisherigen Saisonduelle endeten mit einem 3:1 für die Kärntner und einem 2:2. „Aber jetzt geht alles bei Null los. Jetzt wird jedes Spiel eng, keiner ist mehr vor dem Abstieg sicher. Wir müssen gegen die individuelle Klasse des WAC unser Bestlevel bringen. Unser Vorteil ist, dass wir von Anfang an mit der jetzigen Situation gerechnet haben“, sagt der GAK-Coach, der vom aktuellen Lavanttaler Spielerkader damals nur mit Kapitän Dominik Baumgartner gearbeitet hat. Beim GAK arbeiten indes noch vier weitere ehemalige Wolfsberger.