Ex-Coach vor dem Duell

„Deshalb ist WAC in der Qualigruppe der Favorit!“

Kärnten
13.03.2026 10:57
Als WAC-Coach traf Ferdinand Feldhofer (re.) einst auf Trainer-Star Jose Mourinho.
Als WAC-Coach traf Ferdinand Feldhofer (re.) einst auf Trainer-Star Jose Mourinho.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Startschuss in der Qualigruppe der Bundesliga! Der WAC trifft mit dem GAK gleich auf einen Klub, bei dem fünf „Ex“ arbeiten. Allen voran Trainer Ferdl Feldhofer, der mit den „Wölfen“ einst Europa erobert hatte. Der Coach der Grazer warnt vor den Wolfsbergern, sieht aber auch einen Vorteil für seine Truppe.

Direktes Duell zum Start! Nur drei Punkte trennen den WAC und den GAK zum Auftakt der Qualifikationsgruppe – im Kampf ums Überleben geht’s daher am Samstag um 17 Uhr in Graz gleich direkt ans Eingemachte. Die Steirer warten dabei mit einer fünfköpfigen Abordnung an Ex-„Wölfen“ auf die Lavanttaler – allen voran mit Cheftrainer Ferdinand Feldhofer.

Anfang Februar holte Coach Ferdl Feldhofer (re.) in Wolfsberg mit dem GAK beim 2:2 einen Punkt.
Anfang Februar holte Coach Ferdl Feldhofer (re.) in Wolfsberg mit dem GAK beim 2:2 einen Punkt.(Bild: GEPA)

Aufstieg in der Europa League
Der 46-Jährige erlebte mit dem WAC von Jänner 2020 bis März 2021 Sternstunden, schlug in der Europa League zweimal Feyenoord (1:0 daheim, 4:1 auswärts), schaffte es in die Zwischenrunde gegen Mourinhos Tottenham (0:4, 1:4). „Wenn man bedenkt, wie schwer sich österreichische Klubs heute international tun, dann ist das viel wert gewesen – es waren unglaubliche Momente“, betont Ferdl, der 2020 in der Bundesliga Dritter wurde.

Zitat Icon

In der Vorsaison hat der WAC den ÖFB-Cup gewonnen und wurde fast Meister. Es ist unerwartet, dass sie mit fast demselben Kader nun nicht oben drin sind.

GAK-Trainer Ferdinand FELDHOFER

„WAC hat stärkstes Team!“
Ein Tabellenrang, der heuer für den WAC weit, sehr weit weg ist. Was Feldhofer doch sehr verwundert. „Prinzipiell sehe ich den WAC im Unteren Play-off mit den stärksten Einzelspielern und dem stärksten Team. In der Vorsaison haben sie den ÖFB-Cup gewonnen und wurden fast Meister. Der Kader ist jetzt großteils unverändert. Für mich kommt es unerwartet, dass sie nicht oben drin sind“, sagt der ehemalige Nationalteamspieler und unterstreicht daher: „Berücksichtigt man das Potenzial und den Wert der Spieler, ist der WAC unten der Favorit!“

WAC-Kapitän Dominik Baumgartner ist der einzige Spieler, der einst unter Trainer Ferdinand ...
WAC-Kapitän Dominik Baumgartner ist der einzige Spieler, der einst unter Trainer Ferdinand Feldhofer gekickt hat.(Bild: APA/EXPA)

Wiedersehen mit Kapitän
Dennoch rechnet sich Ferdl am Samstag freilich Chancen auf Punkte aus – die bisherigen Saisonduelle endeten mit einem 3:1 für die Kärntner und einem 2:2. „Aber jetzt geht alles bei Null los. Jetzt wird jedes Spiel eng, keiner ist mehr vor dem Abstieg sicher. Wir müssen gegen die individuelle Klasse des WAC unser Bestlevel bringen. Unser Vorteil ist, dass wir von Anfang an mit der jetzigen Situation gerechnet haben“, sagt der GAK-Coach, der vom aktuellen Lavanttaler Spielerkader damals nur mit Kapitän Dominik Baumgartner gearbeitet hat. Beim GAK arbeiten indes noch vier weitere ehemalige Wolfsberger.

Boris Hüttenbrenner (vorne) lief 129-mal für den WAC auf, werkt jetzt beim GAK
Boris Hüttenbrenner (vorne) lief 129-mal für den WAC auf, werkt jetzt beim GAK(Bild: GEPA)
  • Bei den „Roten Teufeln“ gibt’s mit Co-Trainer Joachim Standfest einen weiteren „Ex“ – er machte zwischen 2013 und 2017 ganze 135 Partien für den WAC.
  • Kurios: Der heutige Video-Analyst des GAK, der Wolfsberger Jacob Swersina (22), war einst Ballbube in der Lavanttal-Arena – als Feldhofer coachte!
  • Boris Hüttenbrenner, administrativer Leiter der Steirer, lief 2013 – 2018 beim WAC auf (129 Einsätze).
  • Auf dem Feld trägt mit Dominik Frieser auch ein „Ex“ das Trikot des GAK.
Kärnten

Ex-Coach vor dem Duell
„Deshalb ist WAC in der Qualigruppe der Favorit!“
Krone Plus Logo
Historiker verraten
Papst bei Barbaren und Erbswurst für Skifahrer
Nach Terror-Anschlag
Videoüberwachung für mehr Sicherheit in Villach
Krone Plus Logo
Althofen-Chef wütend:
„Will mit Steindorfern nichts mehr zu tun haben!“
In Naturschutzgebiet
Schilfbrand: Flammenmeer fordert Einsatzkräfte
