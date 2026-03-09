30 neue Rodeln am Katschberg spurlos verschwunden

Nach den gestohlenen 100.000 Euro aus dem Katschberger Tourismusbüro fehlen einem Hüttenwirt nun auch 30 Rodeln. Anzeige bei der Polizei wurde auf Kärntner und Salzburger Seite erstattet.
Während Kriminalermittler nach wie vor auf der Suche nach den verschwundenen 100.000 Euro sind, die im Dezember 2025 von einem Unbekannten aus dem Tourismusbüro Katschberg geklaut worden sind, müssen sich die Polizeikollegen jetzt auch noch um einen Rodel-Dieb kümmern. Denn auch der dürfte am Katschberg sein Unwesen treiben.
Dem Hüttenwirt Peter Aschbacher fehlen nämlich 30 neue Rodeln zum Schlittenfahren. „Die Rodeln sind direkt vor der Gamskogelhütte abgestellt, wo auch die Schlittenbahn startet“, erklärt der Gastronom, der die Spaßgefährte, die sich Gäste um zehn Euro ausleihen können, am Ende der Bahn immer wieder einsammelt.
Anzeige erstattet
„Im Dezember des Vorjahres hat der schlechte Scherz begonnen! Mittlerweile sind 30 Rodeln spurlos verschwunden“, ärgert sich der Hüttenwirt: „Das ist einfach nicht fair! Wer tut so etwas?“, fragt sich Aschbacher und erstattete bereits Anzeige bei der Polizei auf Kärntner und Salzburger Seite. Denn die Hütte befindet sich direkt an der Grenze der beiden Länder.
„Beinahe der ganze Berg wurde mit Hilfe meiner Tourismus-Kollegen abgesucht, auch in Tiefgaragen sind wir nicht fündig geworden“, schüttelt der Wirt den Kopf und hofft, dass die Rodeln wieder auftauchen.
