30 neue Rodeln am Katschberg spurlos verschwunden

Während Kriminalermittler nach wie vor auf der Suche nach den verschwundenen 100.000 Euro sind, die im Dezember 2025 von einem Unbekannten aus dem Tourismusbüro Katschberg geklaut worden sind, müssen sich die Polizeikollegen jetzt auch noch um einen Rodel-Dieb kümmern. Denn auch der dürfte am Katschberg sein Unwesen treiben.