Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suche nach Dieb

30 neue Rodeln am Katschberg spurlos verschwunden

Kärnten
09.03.2026 18:00
30 Rodeln von der Gamskogelhütte am Katschberg wurden gestohlen.
30 Rodeln von der Gamskogelhütte am Katschberg wurden gestohlen.(Bild: Roland Holitzky, Peter Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Nach den gestohlenen 100.000 Euro aus dem Katschberger Tourismusbüro fehlen einem Hüttenwirt nun auch 30 Rodeln. Anzeige bei der Polizei wurde auf Kärntner und Salzburger Seite erstattet. 

0 Kommentare

Während Kriminalermittler nach wie vor auf der Suche nach den verschwundenen 100.000 Euro sind, die im Dezember 2025 von einem Unbekannten aus dem Tourismusbüro Katschberg geklaut worden sind, müssen sich die Polizeikollegen jetzt auch noch um einen Rodel-Dieb kümmern. Denn auch der dürfte am Katschberg sein Unwesen treiben.

Dem Hüttenwirt Peter Aschbacher fehlen nämlich 30 neue Rodeln zum Schlittenfahren. „Die Rodeln sind direkt vor der Gamskogelhütte abgestellt, wo auch die Schlittenbahn startet“, erklärt der Gastronom, der die Spaßgefährte, die sich Gäste um zehn Euro ausleihen können, am Ende der Bahn immer wieder einsammelt.

Anzeige erstattet
„Im Dezember des Vorjahres hat der schlechte Scherz begonnen! Mittlerweile sind 30 Rodeln spurlos verschwunden“, ärgert sich der Hüttenwirt: „Das ist einfach nicht fair! Wer tut so etwas?“, fragt sich Aschbacher und erstattete bereits Anzeige bei der Polizei auf Kärntner und Salzburger Seite. Denn die Hütte befindet sich direkt an der Grenze der beiden Länder. 

Lesen Sie auch:
Das Tourismusbüro am Katschberg 
Krone Plus Logo
Wirbel nach Mega-Coup
Darum lagen mehr als 100.000 Euro im Tourismusbüro
27.12.2025
Krone Plus Logo
Mitarbeiter als Täter?
100.000 Euro aus Tourismusbüro geklaut
25.12.2025

„Beinahe der ganze Berg wurde mit Hilfe meiner Tourismus-Kollegen abgesucht, auch in Tiefgaragen sind wir nicht fündig geworden“, schüttelt der Wirt den Kopf und hofft, dass die Rodeln wieder auftauchen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
09.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.305 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
263.772 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.936 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
2474 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2273 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1305 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Kärnten
Suche nach Dieb
30 neue Rodeln am Katschberg spurlos verschwunden
Krone Plus Logo
1,44 Cent pro Liter
Tanktourismus: Jetzt geht Slowenen der Sprit aus
Humus wird abgetragen
Start für Sanierung des „Müllhügels“
Mahlzeit in Volksküche
„Menschen helfen Menschen“: Mittagstisch verbindet
Florianis im Einsatz
Nach medizinischem Notfall von Dach gerettet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf