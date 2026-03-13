Streit um Gehalt endet in Wien mit WEGA-Einsatz

Ein Streit um ausständiges Gehalt hat am Donnerstagabend in Wien in einem WEGA-Einsatz gegipfelt. Ein 26-Jähriger war mit seiner früheren Vorgesetzten in Streit geraten – plötzlich zückte die Frau eine Pistole.
Die Verdächtige (49) und ihr Ex-Mitarbeiter hatten sich gegen 21.30 Uhr im Bezirk Liesing in die Haare bekommen. Zankapfel war Gehalt, das dem 26-Jährigen offenbar nicht ausbezahlt worden war. Der Streit uferte aus, in Rage zog die 49-Jährige dann offenbar die Pistole und bedrohte den jungen Mann.
Alles zugegeben
Er verständigte daraufhin die Polizei, Beamte trafen mit Unterstützung der WEGA wenig später ein. Die Frau wurde kurz darauf entdeckt, sie beschäftigte sich gerade mit Lagerarbeiten. Konfrontiert mit den Vorwürfen gab die Verdächtige alles zu, doch die 49-Jährige sprach von Notwehr, der 26-Jährige habe sie bedroht.
Die 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen, sie erhielt nach der Vernehmung eine Anzeige auf freiem Fuß. Ein vorläufiges Waffenverbot sei ausgesprochen worden, so die Polizei am Freitag. Bei der Tatwaffe habe es sich um eine Schreckschusspistole gehandelt, hieß es. Diese wurde sichergestellt.
