Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pistole gezogen

Streit um Gehalt endet in Wien mit WEGA-Einsatz

Wien
13.03.2026 11:08
Mit dieser Waffe bedrohte die Verdächtige ihren Ex-Mitarbeiter.
Mit dieser Waffe bedrohte die Verdächtige ihren Ex-Mitarbeiter.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Streit um ausständiges Gehalt hat am Donnerstagabend in Wien in einem WEGA-Einsatz gegipfelt. Ein 26-Jähriger war mit seiner früheren Vorgesetzten in Streit geraten – plötzlich zückte die Frau eine Pistole.

0 Kommentare

Die Verdächtige (49) und ihr Ex-Mitarbeiter hatten sich gegen 21.30 Uhr im Bezirk Liesing in die Haare bekommen. Zankapfel war Gehalt, das dem 26-Jährigen offenbar nicht ausbezahlt worden war. Der Streit uferte aus, in Rage zog die 49-Jährige dann offenbar die Pistole und bedrohte den jungen Mann.

Alles zugegeben
Er verständigte daraufhin die Polizei, Beamte trafen mit Unterstützung der WEGA wenig später ein. Die Frau wurde kurz darauf entdeckt, sie beschäftigte sich gerade mit Lagerarbeiten. Konfrontiert mit den Vorwürfen gab die Verdächtige alles zu, doch die 49-Jährige sprach von Notwehr, der 26-Jährige habe sie bedroht.

Die 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen, sie erhielt nach der Vernehmung eine Anzeige auf freiem Fuß. Ein vorläufiges Waffenverbot sei ausgesprochen worden, so die Polizei am Freitag. Bei der Tatwaffe habe es sich um eine Schreckschusspistole gehandelt, hieß es. Diese wurde sichergestellt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
13.03.2026 11:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 19°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
3° / 19°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 18°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 18°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
3° / 19°
Symbol heiter

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
189.273 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.013 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
147.345 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1466 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1082 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1041 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Wien
Jetzt Tickets sichern
Premiere im Donauturm: Die Cheops-Pyramiden live
Am Wiener Hauptbahnof
Messer-Alarm: WEGA-Beamte stoppen Mann mit Taser
Pistole gezogen
Streit um Gehalt endet in Wien mit WEGA-Einsatz
Ärger in Hietzing
Anrainerparkplätze sind für Anrainer aktuell tabu
Nach langer Pause:
Erneut wurden Wohnungen mit Säure aufgebrochen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf