Anrainerparkplätze sind für Anrainer aktuell tabu

Nur 20 von möglichen 30 Prozent ausgeschöpft

Der hart erkämpfte Erfolg hat freilich einen Haken – gleich mehrere sogar. Von den maximal möglichen 30 Prozent Anrainerparkplätzen im Grätzel wurden bisher lediglich 20 Prozent umgesetzt. Und auch die stehen den Bewohnern aktuell nicht zur Verfügung. Denn wie gewonnen, so zerronnen. Zwei Baustellen, eine in der Trauttmansdorffgasse und eine weitere in der Wattmanngasse, belegen empfindlich viele Anrainerparkplätze.