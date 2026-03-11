ÖFB-Kicker Florian Kainz beendet seine Karriere

„Im Sommer werde ich dem Fußball Servus sagen“, schreibt ÖFB-Kicker Florian Kainz am Mittwochabend auf Instagram und lässt damit seine Fans wissen, dass er mit 33 Jahren seine Karriere beim FC Köln beenden wird.
„Liebe Fans, vor über 25 Jahren begann meine Reise im Fußball als kleiner Junge. Wohin sie mich führen würde, hätte ich mir damals nicht erträumen können: Aufstiege, Abstiege, Meistertitel, Europameisterschaften, Europapokal-Nächte, Tränen der Freude und der Enttäuschung. Um es kurz zu machen: Der Fußball hat mir alles gegeben. Vor allem unfassbar viel Freude.
Aber irgendwann geht jede Reise mal zu Ende. Im Sommer werde ich dem Fußball Servus sagen“, so der ehemalige FC-Kapitän.
„Werde alles dafür tun, dass ...“
Was nun ansteht? Kainz: „Wo die eine Reise zu Ende geht, beginnt aber meistens eine neue: ich freue mich, bald mehr Zeit mit der Familie und Freunden zu haben. Bis dahin werde ich im Rahmen meiner Möglichkeiten alles dafür tun, damit wir unsere Ziele mit diesem großartigen Klub erreichen.
Lieber Fußball, vielen Dank für alles.“
Kainz wechselte 2014 von Sturm Graz zu Rapid und später von Werder Bremen zum FC Köln. Der gebürtige Steirer trug 28 Mal Österreichs Teamdress, war auch Teil von Rangnicks EM-Kader 2024.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.