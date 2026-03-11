Vorteilswelt
„Werde alles tun, ...“

ÖFB-Kicker Florian Kainz beendet seine Karriere

Fußball International
11.03.2026 19:33
Florian Kainz
Florian Kainz(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Im Sommer werde ich dem Fußball Servus sagen“, schreibt ÖFB-Kicker Florian Kainz am Mittwochabend auf Instagram und lässt damit seine Fans wissen, dass er mit 33 Jahren seine Karriere beim FC Köln beenden wird.

„Liebe Fans, vor über 25 Jahren begann meine Reise im Fußball als kleiner Junge. Wohin sie mich führen würde, hätte ich mir damals nicht erträumen können: Aufstiege, Abstiege, Meistertitel, Europameisterschaften, Europapokal-Nächte, Tränen der Freude und der Enttäuschung. Um es kurz zu machen: Der Fußball hat mir alles gegeben. Vor allem unfassbar viel Freude. 
Aber irgendwann geht jede Reise mal zu Ende. Im Sommer werde ich dem Fußball Servus sagen“, so der ehemalige FC-Kapitän.

„Werde alles dafür tun, dass ...“
Was nun ansteht? Kainz: „Wo die eine Reise zu Ende geht, beginnt aber meistens eine neue: ich freue mich, bald mehr Zeit mit der Familie und Freunden zu haben. Bis dahin werde ich im Rahmen meiner Möglichkeiten alles dafür tun, damit wir unsere Ziele mit diesem großartigen Klub erreichen.
Lieber Fußball, vielen Dank für alles.“

Florian Kainz neben David Alaba
Florian Kainz neben David Alaba(Bild: GEPA)

Kainz wechselte 2014 von Sturm Graz zu Rapid und später von Werder Bremen zum FC Köln. Der gebürtige Steirer trug 28 Mal Österreichs Teamdress, war auch Teil von Rangnicks EM-Kader 2024.  

Fußball International
11.03.2026 19:33
