ÖFB-Kicker Florian Kainz beendet seine Karriere

„Liebe Fans, vor über 25 Jahren begann meine Reise im Fußball als kleiner Junge. Wohin sie mich führen würde, hätte ich mir damals nicht erträumen können: Aufstiege, Abstiege, Meistertitel, Europameisterschaften, Europapokal-Nächte, Tränen der Freude und der Enttäuschung. Um es kurz zu machen: Der Fußball hat mir alles gegeben. Vor allem unfassbar viel Freude.

Aber irgendwann geht jede Reise mal zu Ende. Im Sommer werde ich dem Fußball Servus sagen“, so der ehemalige FC-Kapitän.