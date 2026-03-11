Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Viel zu kompliziert“

Helmut Marko rechnet mit dem neuen F1-Reglement ab

Formel 1
11.03.2026 19:33
Dr. Helmut Marko hält nicht viel vom neuen Formel-1-Reglement.
Dr. Helmut Marko hält nicht viel vom neuen Formel-1-Reglement.(Bild: AP/Associated Press)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

 

Das neue Regelwerk der Formel 1 ist weiterhin in aller Munde. Jetzt hat sich auch der ehemalige Red-Bull-Berater Dr. Helmut Marko kritisch zu dem neuen Reglement geäußert.

0 Kommentare

„Allgemein sind die Regeln viel zu kompliziert“, beschwerte sich der 82-Jährige bei „RTL/ntv“ und „sport.de“. „Das alles im Detail ist mir zu blöd.“ Besonders mit dem Energiemanagement hadert der Steirer. „Was mich am meisten stört, ist, wenn man hört, wie einer auf der Geraden vom Gas geht. Das ist schwer mit der DNA der Formel 1 zu verbinden.“

Lesen Sie auch:
Lando Norris kritisierte die neue Motoren-Generation.
„Echt ätzend“
Lando Norris: „Vom besten zum schlechtesten Auto“
07.03.2026
Kein Fan der neuen F1
Verstappen schimpft: „Wie Formel E auf Steroiden!“
12.02.2026
GP von Australien
Doppelsieg für Mercedes, Aufholjagd von Verstappen
08.03.2026

„Anfangs eine gute Show“
Und das, obwohl ihm die ersten paar Runden des Auftaktrennens beim Zusehen Spaß bereiteten. „Die ersten Runden waren eine gute Show, echte Überholmanöver in dem Sinn, dass einer später auf der Bremse ist, hat es aber nicht gegeben,“ analysierte Marko.

Auch Fahrer beschwerten sich
Diese Meinung teilten ebenso mehrere aktive Formel-1-Fahrer. Besonders Max Verstappen und der amtierende Weltmeister Lando Norris teilten schon mehrmals gegen die neuen Boliden aus. Schon am kommenden Wochenende geht es weiter und die Motoren heulen beim Großen Preis von China auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
11.03.2026 19:33
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
317.988 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.599 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
180.941 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1807 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Neuer Ölpreis-Schock?
1276 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1250 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf