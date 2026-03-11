Helmut Marko rechnet mit dem neuen F1-Reglement ab

Das neue Regelwerk der Formel 1 ist weiterhin in aller Munde. Jetzt hat sich auch der ehemalige Red-Bull-Berater Dr. Helmut Marko kritisch zu dem neuen Reglement geäußert.
„Allgemein sind die Regeln viel zu kompliziert“, beschwerte sich der 82-Jährige bei „RTL/ntv“ und „sport.de“. „Das alles im Detail ist mir zu blöd.“ Besonders mit dem Energiemanagement hadert der Steirer. „Was mich am meisten stört, ist, wenn man hört, wie einer auf der Geraden vom Gas geht. Das ist schwer mit der DNA der Formel 1 zu verbinden.“
„Anfangs eine gute Show“
Und das, obwohl ihm die ersten paar Runden des Auftaktrennens beim Zusehen Spaß bereiteten. „Die ersten Runden waren eine gute Show, echte Überholmanöver in dem Sinn, dass einer später auf der Bremse ist, hat es aber nicht gegeben,“ analysierte Marko.
Auch Fahrer beschwerten sich
Diese Meinung teilten ebenso mehrere aktive Formel-1-Fahrer. Besonders Max Verstappen und der amtierende Weltmeister Lando Norris teilten schon mehrmals gegen die neuen Boliden aus. Schon am kommenden Wochenende geht es weiter und die Motoren heulen beim Großen Preis von China auf.
